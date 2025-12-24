Ônibus com 43 passageiros tomba em rotatória e deixa mortos e feridos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos três pessoas mortas e dezenas de feridos na manhã desta quarta-feira (24/12) na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal (SP). O veículo tombou ao acessar uma alça de entrada no km 340,8 da rodovia, no sentido norte, e parou no canteiro central de uma rotatória.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da direção ao entrar na alça de acesso. O ônibus transportava 43 passageiros e fazia uma linha intermunicipal. O destino final, segundo informações preliminares, era o interior do estado, mas o trajeto exato ainda será confirmado oficialmente.

Entre as vítimas fatais estão uma mulher e uma criança. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. Além das mortes, houve registro de feridos em estado leve e moderado, e cerca de 40 passageiros ainda devem passar por avaliação médica para averiguação de possíveis lesões.

As equipes de resgate encaminharam os sobreviventes para o hospital e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Não há, até o momento, informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

Atuam no atendimento da ocorrência equipes da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, do Samu, da perícia técnica e de funerárias. A alça de acesso no sentido norte da rodovia foi totalmente bloqueada a partir das 6h11, e a rotatória precisou ser interditada por conta do tombamento.

Pouco depois das 8h, o ônibus foi destombado e o trânsito começou a ser liberado. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.