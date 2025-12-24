Ônibus com 43 passageiros tomba em rotatória e deixa mortos e feridos
Ônibus com 43 passageiros tombou ao acessar uma rotatória na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Dezenas de pessoas ficaram feridas
Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos três pessoas mortas e dezenas de feridos na manhã desta quarta-feira (24/12) na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal (SP). O veículo tombou ao acessar uma alça de entrada no km 340,8 da rodovia, no sentido norte, e parou no canteiro central de uma rotatória.
De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da direção ao entrar na alça de acesso. O ônibus transportava 43 passageiros e fazia uma linha intermunicipal. O destino final, segundo informações preliminares, era o interior do estado, mas o trajeto exato ainda será confirmado oficialmente.
Entre as vítimas fatais estão uma mulher e uma criança. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. Além das mortes, houve registro de feridos em estado leve e moderado, e cerca de 40 passageiros ainda devem passar por avaliação médica para averiguação de possíveis lesões.
As equipes de resgate encaminharam os sobreviventes para o hospital e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Não há, até o momento, informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.
Atuam no atendimento da ocorrência equipes da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, do Samu, da perícia técnica e de funerárias. A alça de acesso no sentido norte da rodovia foi totalmente bloqueada a partir das 6h11, e a rotatória precisou ser interditada por conta do tombamento.
Pouco depois das 8h, o ônibus foi destombado e o trânsito começou a ser liberado. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.