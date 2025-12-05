Irmão tenta salvar o caçula em piscina, os dois caem e são salvos pelo pai
Câmera registrou o momento em que irmãos caíram na parte funda e começaram a se afogar. Eles foram salvos pelo pai
Duas crianças quase se afogaram ao caírem na parte funda da piscina de uma casa, em Agreste de Alagoas (AL). O acidente ocorreu na segunda-feira (1º/12), mas as imagens de câmeras de segurança foram divulgadas na quinta-feira (04/12). O caso chama atenção por ocorrer justamente no início do período de férias escolares e despertou um alerta sobre os riscos que ambientes domésticos com água representam para crianças.
Nas imagens, vê-se o menino mais novo correndo em direção à piscina, desequilibrar ainda na parte rasa e cair na área mais profunda. Ele se debate enquanto tenta retornar à superfície. Ao perceber o perigo, o irmão estende uma das mãos para puxá-lo, mas não consegue alcançar.
Em seguida, o segundo menino entra na piscina para tentar resgatar o irmão, mas ele também perde o equilíbrio e acaba submerso na parte funda, ficando preso com o caçula.
As duas crianças tiveram dificuldade para sair da água. Aproximadamente um minuto após o início do incidente, o pai aparece nas imagens. Ele abre a porta, vê o desespero dos filhos e imediatamente pula na piscina para salvá-los. As crianças foram retiradas sem ferimentos graves.
Em uma rede social, Alice Lima, irmã das crianças, afirmou que a família já tomou as medidas necessárias para impedir que algo semelhante volte a acontecer: “Providências para que nunca mais ocorra já foram tomadas”, escreveu.
Como evitar afogamentos?
O Corpo de Bombeiros reforça medidas essenciais para prevenir acidentes em piscinas:
Vigilância
- Nunca deixe crianças sozinhas na piscina, mesmo que saibam nadar;
- Se precisar se afastar, leve a criança junto;
- Utilize telefone sem fio ou mantenha o celular próximo para emergências.
Isolamento
- Mantenha a piscina isolada por muros, grades ou portões com fechamento automático;
- Lonas comuns e cercas vivas não são seguras para evitar quedas.
Equipamentos
- Incentive o uso de coletes salva-vidas para menores de 5 anos ou pessoas que não sabem nadar;
- Evite boias de braço, pneus, pranchas ou outros flutuadores sem certificação.
Ambiente
- Não deixe brinquedos próximos à piscina para evitar que crianças se aproximem desnecessariamente.
Sucção
- Desligue o sistema de bomba e filtro durante o uso da piscina;
- Certifique-se de que equipamentos de sucção têm dispositivos de segurança.
Barreiras físicas (recomendação dos bombeiros)
- Utilize lonas de proteção firmemente presas, com grampos voltados para fora, impedindo que cedam;
- Instale grades — inclusive as removíveis — que impeçam o acesso à piscina quando não houver supervisão.