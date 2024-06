A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do menino Kayque Gabriel da Silva, de apenas 4 anos, encontrado morto dentro da piscina de um salão de festas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.





Ele estava com a mãe participando de um evento na segunda-feira (3), quando sumiu por volta das 22h. A família entrou em desespero e passou a noite tentando encontrá-lo.

Kayque então foi localizado dentro da piscina, já sem vida. Parentes dizem que o local tinha pegadas de pessoas adultas, o que levanta a hipótese de um suposto homicídio.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e vai ser periciado. O caso está sendo investigado pela delegacia de Santa Cruz.