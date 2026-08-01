Quem é Marcus Rocha, ex-marido da atriz Nívea Stelmann

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Nívea Stelmann revelou que se separou do empresário Marcus Rocha, com quem mantinha um relacionamento de 14 anos. A notícia foi compartilhada pela própria artista durante participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, marcando a primeira vez em que ela falou publicamente sobre o fim do casamento.

Leia mais

Segundo Nívea, a separação aconteceu de forma repentina e partiu de Marcus, deixando-a em choque. O casal, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, tem uma filha, Bruna, de 12 anos.

Quem é Marcus Rocha?

Diferentemente da ex-esposa, Marcus Rocha sempre manteve uma vida longe dos holofotes. Empresário, ele evita a exposição pública e possui um perfil fechado no Instagram, onde reúne cerca de 8,5 mil seguidores.

Na rede social, ele se define como "ciclista por paixão" e disponibiliza um link relacionado a negócios de assessoria de câmbio. Já no Threads, costuma publicar registros da filha Bruna e de momentos em família, embora sem grande frequência.

Durante o casamento, Marcus aparecia eventualmente nas redes sociais de Nívea Stelmann, principalmente em viagens, celebrações familiares e datas comemorativas.

O relacionamento entre os dois começou em 2012. Um ano depois, eles oficializaram a união no civil, em 2013. Em 2014, nasceu Bruna, única filha do casal.

Nívea Stelmann revela separação

No podcast, a atriz contou que acreditava que permaneceria ao lado de Marcus pelo resto da vida. "Essa é a bomba. Estou separada e foi muito rápido, ninguém acredita. É a primeira vez que estou contando", afirmou.

Ela explicou que a decisão partiu do empresário e que tudo aconteceu em poucos dias. Segundo o relato, Marcus deixou a casa da família e, menos de um mês depois, já havia comprado outro imóvel.

"Foi assim, na velocidade da luz. Eu tô em choque até agora. Eu não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer", desabafou.

O que levou ao fim do casamento?

Questionada por Sérgio Mallandro sobre o motivo da separação, Nívea afirmou que ainda não consegue explicar exatamente o que aconteceu. "Eu sei lá por quê. Tem que perguntar para ele. Eu acho que a gente se separou por um motivo; ele acha que é por outro”, pontuou.

A atriz contou que o casal enfrentava desentendimentos, como acontece em muitos relacionamentos, e mencionou que havia um ponto específico de conflito que considera decisivo para o término. No entanto, preferiu não revelar detalhes.

Ela também descartou a possibilidade de traição ou da existência de outra pessoa. "Que eu saiba, não teve traição, não tem nenhum ex. Eu não acredito nisso. Acredito no caráter dele”, afirmou.

Relação parecia estável antes do rompimento

Segundo Nívea, o fim do casamento surpreendeu até familiares e amigos, já que o casal demonstrava estar vivendo uma boa fase.

Ela relembrou que, no fim de março, viajaram para comemorar o aniversário da filha. No dia 6 de abril, data de seu aniversário, recebeu declarações de amor do marido. Poucos dias depois, em 18 de abril, foi a vez de comemorar o aniversário de Marcus, quando ele também a chamou de "mulher da minha vida".

Cinco dias depois, em 23 de abril, veio o pedido de separação. "Ele: 'Quero me separar', por causa de uma briga pontual", contou.

Atriz diz que ainda ama o ex-marido

Apesar do fim da relação, Nívea afirmou que ainda sente carinho pelo ex-companheiro e que sua maior dor é ver a família desfeita. "Eu gosto dele, eu acho ele um cara legal. Sempre foi um excelente marido", declarou.

Mesmo dizendo que ainda o ama, a atriz garantiu que não reataria o casamento. "Eu conversei com ele e falei: 'Se sair, não volta'. E ele saiu; eu sempre fui assim”, garantiu.

A artista também revelou que a separação afetou a filha do casal, que, segundo ela, ficou tão surpresa quanto a própria mãe diante da mudança repentina na dinâmica familiar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



