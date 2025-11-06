"Era grande demais": ex de astro do futebol revela motivo de divórcio

A influenciadora digital Haley Kalil, mais conhecida como Haley Baylee, afirmou que o tamanho do pênis de seu ex-marido, o ex-jogador da NFL Matt Kalil, foi o principal motivo para o fim do casamento. A separação ocorreu em 2022.

Durante entrevista ao streamer Marlon, em uma transmissão ao vivo na Twitch, a influenciadora relatou que ambos tentaram manter o relacionamento, mas enfrentaram dificuldades relacionadas à vida íntima.

"Estávamos tentando fazer a coisa certa e nos esforçando para que nosso casamento desse certo", afirmou Haley. "Sério mesmo… durante todo o nosso casamento, sério mesmo. Mas eu ia tentar de tudo. Nós tentamos de tudo: terapeuta, médicos. Sem brincadeira… Pesquisamos coisas tipo lipoaspiração… É por isso que é meio engraçado. É como se minha vida fosse uma comédia, e meio que se escreve sozinha."

Tentativas de manter o casamento

Haley contou que, mesmo após diversas tentativas de resolver o problema, o casal não conseguiu superar as dificuldades. Segundo ela, o fator físico acabou sendo "o maior motivo" para a separação.

"Esse foi o fator mais importante", declarou a influenciadora, acrescentando que o tamanho do órgão genital do ex-marido seria "tipo 0,01% da população".

Haley Baylee reveals that she DIVORCED her NFL husband Matt Kalil because of intimacy issues their whole marriage ???????? pic.twitter.com/8d59DSjsKT — Killa ???? (@KillaKreww) November 4, 2025

A influenciadora também disse manter carinho por Kalil, mas reconheceu que a convivência se tornou inviável. "Tentamos, mas é impossível a menos que você vá chorar", completou.