Rejuvenescimento íntimo contribui para o bem-estar?
Ginecologista explica os principais benefícios das técnicas que cuidam da saúde e autoestima feminina
Nem sempre é fácil falar sobre as mudanças no corpo que envolvem a intimidade. Mas, com o passar dos anos, é comum perceber transformações que impactam o conforto, o prazer e até a segurança emocional. Genética e alterações hormonais durante a gravidez e a menopausa estão entre os principais fatores que influenciam diretamente essa região tão delicada do corpo feminino.
De acordo com o relatório global de 2024 da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o número de mulheres que recorreram a intervenções voltadas para o rejuvenescimento vaginal cresceu 20% nos últimos dois anos. Tal aumento sinaliza uma mudança importante: cada vez mais mulheres estão buscando soluções para recuperar a funcionalidade, a confiança e a qualidade de vida.
Segundo Mirelle José Ruivo, ginecologista e CEO da Mulherez, rede de serviços especializados em saúde íntima, os métodos de revitalização da área íntima combinam abordagens tecnológicas e cuidados regenerativos. “Mais do que estética, esses recursos permitem retomar o bem-estar físico”, afirma.
Confira cinco benefícios das técnicas de rejuvenescimento íntimo:
Mais firmeza e elasticidade
“A estimulação da produção de colágeno, associada ao uso de tecnologias como o laser íntimo e exercícios específicos para o assoalho pélvico, contribui para restaurar o tônus da área vaginal. Essa recuperação é importante após o parto ou durante a menopausa, períodos em que o corpo passa por grandes mudanças”, destaca a especialista.
Pele mais hidratada e livre de flacidez
“A combinação de agentes regeneradores e lasers favorece a renovação celular e promove uma hidratação profunda. Isso alivia o ressecamento e devolve a maciez natural da mucosa vaginal, melhorando o conforto nas relações íntimas”, explica.
Tom mais uniforme
“Fatores como atrito constante, métodos depilatórios agressivos ou oscilações hormonais podem causar escurecimento na pele da área íntima. Com o auxílio de ativos clareadores, conseguimos suavizar a coloração e devolver uma aparência mais homogênea e saudável à pele”, orienta a ginecologista.
Lubrificação natural restaurada
“Tratamentos que melhoram a microcirculação e estimulam a regeneração dos tecidos ajudam a recuperar a umidade vaginal, em fases como a menopausa. Isso reduz desconfortos, como dor durante a relação sexual, e melhora significativamente a experiência íntima”, afirma a médica.
Mais segurança na vida sexual
“Muitas mulheres relatam insegurança e desconforto durante o contato íntimo devido a alterações na anatomia da região genital. Esses tratamentos promovem a reconstrução da região e restauram sua aparência natural, devolvendo a confiança e o prazer para que a vida sexual seja vivida com mais liberdade,” explica Mirelle.
Recuperação rápida e resultados personalizados
Mirelle ainda ressalta que a recuperação costuma ser simples, permitindo o retorno às atividades cotidianas no dia seguinte, desde que sejam seguidas as orientações clínicas. “Os resultados começam a ser percebidos entre 30 e 90 dias, com uma média de três a cinco sessões, dependendo do caso de cada paciente”, afirma.
A ginecologista reforça que os métodos disponíveis são seguros, com baixa incidência de efeitos colaterais. “A chave para o sucesso do procedimento está na personalização. Cada mulher tem uma necessidade específica, e o tratamento ideal deve ser definido a partir de uma avaliação médica criteriosa”, diz.
