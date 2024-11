A busca por procedimentos estéticos que promovam o rejuvenescimento íntimo tem se tornado cada vez mais comum entre as mulheres. A médica especialista em estética íntima e hormonioterapia, Vanessa Hildebrand, explica que "o preenchimento vulvar, por exemplo, é uma técnica que devolve volume à região, melhorando a aparência e o conforto durante as relações sexuais".





A perda de volume e a flacidez da vulva é um processo natural de envelhecimento , mas também pode ser acelerada por fatores como variações hormonais, menopausa e até mesmo emagrecimento. "A substância mais comumente utilizada na aplicação é o ácido hialurônico, que é um componente natural do nosso corpo e promove hidratação e volume", explica a especialista.





Além do preenchimento, os bioestimuladores de colágeno, como o ácido polilático, também são muito procurados. "Esses bioestimuladores aumentam a produção natural de colágeno, proporcionando uma melhoria gradual na firmeza e elasticidade da pele", afirma a Dra. Vanessa.



A médica ressalta que esses procedimentos são indicados para mulheres que desejam melhorar a aparência e a funcionalidade da região íntima, seja por razões estéticas ou funcionais. “A autoestima e o bem-estar são diretamente influenciados pela satisfação com o próprio corpo, e a região íntima não é diferente”, completa.



Os procedimentos são realizados em consultório médico, com anestesia local, e a recuperação é rápida. "Os resultados são muito satisfatórios e podem durar até dois anos, dependendo do procedimento escolhido", finaliza o Dra. Vanessa Hildebrand.



A Estética Íntima Feminina vai muito além de ser um simples procedimento médico, com ela as mulheres resgatam sua autoestima, através de um novo olhar para sua intimidade e uma nova etapa de satisfação sexual.



