“Vidas mais longas são uma das maiores conquistas da humanidade. No entanto, não queremos apenas adicionar anos às nossas vidas. Também queremos desfrutar de boa saúde e bem-estar mais tarde na vida.”. Este é o significado de “envelhecimento saudável”, segundo a página da web dedicada a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), que visa dar a todos a oportunidade de dar vida aos anos, onde quer que vivam.



A Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), estabelecida pela OMS – Organização Mundial da Saúde e a Opas – Organização Pan-Americana da Saúde, é uma iniciativa global, colaborativa e sustentada, tendo os idosos como foco, reunindo ações e investimentos do governo, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, academia, mídia e setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e comunidades. As quatro áreas de ação abordadas no projeto para alcançar e apoiar ações de construção de uma sociedade para todas as idades são:



• Combater ao etarismo: mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em torno da idade e do envelhecimento é crucial para promover um envelhecimento saudável.

• Criar ambientes amigáveis ao idoso: podemos permitir que os idosos envelheçam com segurança em um lugar adequado para eles, continuem a se desenvolver pessoalmente, sejam incluídos e contribuam para suas comunidades, mantendo sua independência e saúde.

• Fornecer cuidados integrados: podemos tratar a pessoa e não apenas suas doenças individuais, para que possamos gerenciar melhor as condições crônicas, manter a capacidade física e mental e prevenir a dependência de cuidados.

• Garantir o acesso a cuidados de longo prazo quando precisarmos: podemos garantir que todos tenhamos o cuidado e o apoio necessários para viver com dignidade, significado e direitos.



Uma população enorme vivendo mais, haja vista os dados do Censo de 2022 do IBGE que mostram um Brasil muito mais envelhecido, não significa que esteja vivendo com melhor saúde e tendo suas necessidades atendidas. Um dos principais efeitos desta drástica mudança demográfica é que muitas pessoas idosas não têm acesso aos recursos básicos necessários para desfrutar de uma vida digna e muitas outras enfrentam múltiplos obstáculos para participar plenamente na sociedade.

Gerontofobia ou gerascofobia: medo exagerado e repulsa de envelhecer



Somente intervenções oportunas permitirão aumentar as contribuições desse grupo etário para o desenvolvimento social e evitar que o envelhecimento populacional se transforme em uma crise para a estrutura de saúde e de assistência social. Não existe fórmula mágica para a longevidade, mas há muitas dicas que apontam caminhos para se obter muitos anos de vida saudável e a Década das Nações Unidas do Envelhecimento Saudável (2021-2030) é uma oportunidade sem precedentes para agirmos juntos objetivando dar a todas as pessoas a chance de levar uma vida significativa, independentemente da idade.



Saiba mais: Assembleia Geral da ONU declara 2021-2030 como Década do Envelhecimento Saudável | As Nações Unidas no Brasil