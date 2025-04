É possível clarear a região íntima? Especialista explica

Se axilas e joelhos escurecidos já são motivo de incômodo, a tonalidade da região íntima também pode gerar desconforto. O desejo por uma pele mais uniforme tem levado muitas mulheres a buscarem alternativas para o clareamento íntimo. No entanto, algumas acabam recorrendo a métodos perigosos, como receitas caseiras, que podem causar irritações e outros problemas.

De acordo com uma pesquisa da Nielsen Brasil, 68% das mulheres não estão plenamente satisfeitas com a aparência da vulva, e 18% delas relatam incômodo com a cor da genital. Para atender a essa demanda, o peeling íntimo surge como uma alternativa para o clareamento gradual, proporcionando um resultado natural e seguro.

Segundo a ginecologista e obstetra Mirelle José Ruivo, CEO da Mulherez - rede especializada em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, o método promove a renovação celular por meio da aplicação de ácidos suaves, removendo células mortas e estimulando o colágeno. “A técnica consiste na aplicação tópica dessas substâncias, que realizam uma leve esfoliação e estimulam a regeneração celular. Além de suavizar o tom, melhora a textura, reduzindo manchas e sinais de flacidez”, explica.

Quem pode fazer o procedimento?



Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante uma avaliação profissional. "Cada pele reage de maneira diferente, então uma análise individual é o ideal", ressalta a especialista. Mulheres com condições dermatológicas, como dermatites ou irritações, devem resolver essas questões antes de optar pelo peeling.

Cuidados e efeitos esperados



Após a sessão, a paciente pode retomar suas atividades normalmente, mas alguns cuidados são essenciais para garantir um bom resultado. Mirelle destaca que é necessário evitar a exposição solar direta na região, pois é fundamental para prevenir manchas, assim como usar hidratantes específicos recomendados pelo profissional. "Além disso, a paciente deve evitar roupas muito apertadas nos primeiros dias, pois o atrito pode causar irritações. É importante manter uma boa higiene íntima, utilizando sabonetes suaves e sem fragrâncias agressivas, também faz toda a diferença na recuperação", reforça a especialista.

Os primeiros sinais de clareamento costumam aparecer após duas ou três sessões. Para manter o resultado por mais tempo, retornos para manutenção são indicados. "É um processo contínuo para preservar os efeitos e garantir uma pele saudável."