Hiperpigmentação Íntima: estudos mostram causas e cuidados

O escurecimento da região íntima, como a virilha, grandes lábios e parte interna da coxa é uma condição comum que causa desconforto e insegurança para inúmeras mulheres. Essa alteração na tonalidade da pele, chamada de hiperpigmentação, é uma condição multifatorial e sua causa principal deve ser explorada para receber um tratamento mais individualizado, adequado e eficaz.

A região vulvar tende à hiperpigmentação devido à alta concentração de receptores hormonais que estimulam a produção de melanina. Por isso, o uso de contraceptivos hormonais, gravidez e a menopausa podem estimular o escurecimento da região íntima. Além disso, a virilha e os grandes lábios possuem uma pele muito fina e sensível, ficando mais suscetível aos danos externos.

"A hiperpigmentação também pode ser uma consequência de um processo inflamatório", explica Ana Luiza Borges, mestre em Genética e Bioquímica e especialista em produtos. "O atrito constante, o uso de roupas apertadas e de tecido sintético e procedimentos depilatórios com cera ou gilete podem causar inflamação. Produtos com fragrâncias alergênicas e que não respeitam as características da região íntima também podem irritar e desencadear um processo inflamatório, causando um escurecimento da pele daquela região. A exposição ao sol e predisposição genética também são fatores comuns que podem induzir este quadro".

Atualmente, existem procedimentos em consultório, como lasers e peelings, e apesar de apresentarem bons resultados, não são acessíveis para muitas mulheres. Entretanto, existem formulações cosméticas que podem ser usadas em casa e oferecem um tratamento satisfatório. O ideal é que esse cosmético contenha ingredientes que inibem a tirosinase, enzima chave para a produção de melanina, que controlam a inflamação e estimulam a renovação e uniformização da pele. O ácido kójico, o ácido glicólico, o ácido tranexâmico e a niacinamida, por exemplo, são ativos que exercem atividade clareadora, explica Ana Luiza Borges, mestre em Genética e Bioquímica e especialista em produtos.

"Adotar algumas medidas preventivas e hábitos saudáveis também são importantes para controlar a hiperpigmentação na região íntima", orienta Ana Luiza Borges. "Evitar o uso de roupas apertadas e de tecidos sintéticos, manter a pele sempre hidratada e usar produtos desenvolvidos especialmente para essa região, que sejam testados dermatologicamente e ginecologicamente, são algumas formas de manter a região íntima mais saudável e evitar irritações e inflamações na região íntima, resultando na hiperpigmentação".

