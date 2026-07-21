Jessie J anuncia fim de namoro e explica como será a relação agora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Jessie J anunciou nessa segunda-feira (20/7) o término do relacionamento com Chanan Safir Colman. Em um texto publicado no Instagram, ela explicou que o casal lida com a situação, descrita como "triste e difícil", de maneira reservada.

"Chanan e eu decidimos encerrar nosso relacionamento amoroso há algum tempo. Estamos focados em lidar com essa mudança de forma privada e positiva, para garantir um ambiente saudável e feliz de coparentalidade para nosso filho e para nós mesmos", escreveu.

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A separação acontece três anos após o nascimento de Sky, filho do casal. Jessie J esclareceu que a comunicação pública busca evitar a criação de narrativas falsas.

"Infelizmente, por estarmos sob os olhos do público, esta é a maneira mais simples de informar a verdade antes que rumores circulem", continuou. "Continuaremos sempre apoiando um ao outro com amor, respeito e carinho como amigos e, mais importante ainda, como mãe e pai de Sky".

A artista afirmou que eles ainda serão vistos juntos em eventos públicos por causa do filho. "Se nos virem juntos em público como família ou compartilhando publicações um do outro nas redes sociais de vez em quando, é exatamente isso que estaremos fazendo. Seguiremos criando e amando Sky juntos, apoiados por uma amizade positiva."

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.