Atração do The Town, Jessie J revela ter câncer de mama

A cantora Jessie J revelou, nessa terça-feira (3/6), que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Ela anunciou que fará uma pequena pausa na carreira para fazer a cirurgia. A artista é uma das atrações do The Town, festival que acontece em setembro, em São Paulo.

"Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", disse em vídeo postado nas redes.

"Eu vou desaparecer por um tempo, depois do [festival] Summertime Ball [em junho], para passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e muita música nova”, prometeu. O festival acontece em Londres, na Inglaterra.

Jessie segue confirmada como atração do The Town. Ela se apresenta no palco Skyline, no dia 13 de setembro. O line-up da data inclui Mariah Carey, Ivete Sangalo e Natasha Bedingfield.

Na publicação da cantora, fãs e outros artistas compartilharam carinho com Jessie. "Te amo! Todos nós estamos enviando energia de cura para você... ansiosa pelos peitões e por mais músicas", escreveu Katy Perry em um comentário.

"Você é literalmente a minha pessoa favorita e estou orando por você — você vai conseguir. Minha mãe passou por isso e eu sei que a cirurgia e qualquer tratamento relacionado a isso são mentalmente difíceis, então estou aqui para você", comentou Rita Ora.