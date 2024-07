Rita Ora passa mal e cancela show na Hungria

A cantora Rita Ora se viu obrigada a cancelar uma apresentação na Hungria poucas horas antes de subir ao palco na cidade de Debrecen por ter passado mal.



Ora se desculpou por ter cancelado sua apresentação depois de passar a noite em um hospital na capital húngara.



A voz de Poison estava programada para se apresentar no Campus Fesztival, em Debrecen, mas, ela seguiu as ordens dos médicos que recomendaram repouso absoluto.



"Por favor, perdoem essa reviravolta inesperada, mas infelizmente não poderia me apresentar no Campus Feztival hoje à noite", disse Rita Ora aos seus 16 milhões de seguidores no Instagram, sem dar nenhum detalhe de seu estado de saúde.



E concluiu: "Depois de passar a noite no hospital em Budapeste, devo descansar completamente e seguir as ordens médicas. Sinto muito pelos meus fãs que estarão lá hoje e sou realmente grata pela compreensão de vocês."



Rita Ora, dono do hit I Will Never Let You Down, também é jurada do The Masked Singer e técnica do The Voice Austrália.