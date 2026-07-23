Ana Maria Braga passa mal ao vivo após provar receita no 'Mais você'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ana Maria Braga relatou no "Mais você" dessa quarta-feira (22/7) que ela e parte da equipe do programa passaram mal após provarem uma receita. O prato era uma barra de chocolate caseira, feita com óleo de coco e cacau em pó 50%. O momento fez com que o nome da apresentadora tivesse um aumento em mil por cento no número de buscas no Google, segundo o Google Trends.

Urgente: Apresentadora Ana Maria Braga falou ao vivo agora no Mais Você que estava sentindo dor de barriga após comer receita feita no próprio programa. Eu vi o momento e gravei #urgente #aovivo #react #maisvoce #anamariabraga pic.twitter.com/zARqXD2jdw — CANAL DO JMAURO (@jmaurosilva) July 22, 2026

Inicialmente, o doce foi aprovado pela apresentadora e por Juju Massaoka. Contudo, após o intervalo, Ana Maria admitiu sentir um forte mal-estar e atribuiu o desconforto ao óleo de coco.

“Para quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu estou com uma dor de estômago danada”, afirmou. Juju Massaoka concordou e descreveu a sensação: “Parece que tem um tijolo no meu estômago”.

A apresentadora explicou que tem restrição a alimentos gordurosos e acredita que a quantidade do ingrediente na receita foi a causa do problema. “Dá um pouco de ânsia. Eu não estou acostumada a comer gordura. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito”, completou.

Louro Mané brincou que “metade da equipe” estava no banheiro. Diante da situação, Ana Maria alertou os telespectadores que pretendem fazer o doce em casa. “Estou chamando atenção porque tem gente aqui com dor de barriga. Só para avisar para você tomar cuidado”, disse.

Quais os riscos do óleo de coco?

Cerca de 90% da composição do óleo de coco corresponde a gordura saturada. Esse tipo de gordura, quando consumida em excesso, pode aumentar os níveis do colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim.

O consumo elevado também eleva o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o uso frequente e em grandes quantidades pode intensificar processos inflamatórios no organismo e sobrecarregar órgãos como rins e fígado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.