Esses sete alimentos aumentam o colesterol ruim; aprenda a substituir

Após as celebrações de fim de ano, muitas pessoas voltam a dar atenção à saúde. O que poucos sabem é que, além das frituras e dos doces, muitos alimentos comuns no dia a dia podem comprometer a saúde cardiovascular de forma silenciosa. Esses itens, muitas vezes percebidos como inofensivos, escondem grandes quantidades de gorduras saturadas e trans, que aumentam níveis de colesterol.

O excesso de LDL, conhecido como “colesterol ruim”, se acumula nas artérias, formando placas que dificultam o fluxo de sangue no corpo. A longo prazo, isso aumenta o risco de se desenvolver doenças cardiovasculares. Para manter o colesterol sob controle e evitar esse cenário, uma alimentação saudável aliada à prática regular de atividade física é fundamental.

O primeiro passo para ter uma dieta equilibrada é reconhecer os alimentos que exigem moderação. Pequenas trocas no cardápio podem trazer grandes impactos na saúde. A seguir, confira sete alimentos que podem aumentar o colesterol e como substituí-los de maneira inteligente.

Leite integral e queijos amarelos

Produtos lácteos integrais possuem muita gordura saturada, o que contribui para elevar os níveis de LDL. Uma alternativa é optar por leite desnatado e queijos brancos, como o minas frescal ou a ricota. Leites vegetais, como o de soja, também são bem-vindos.

Carnes processadas

Linguiça, salsicha, bacon e até o peito de peru fatiado contam com altos níveis de gordura saturada. Além disso, esses produtos costumam ser ricos em sódio, cujo excesso também compromete a saúde cardiovascular, pois está associado ao aumento da pressão arterial.

Para uma alimentação mais saudável, priorize carnes magras, como patinho, filé de frango sem pele e peixes, ou leguminosas, como feijão, lentilha e grão-de-bico.

Óleo de coco

Apesar da fama de alimento saudável, o óleo de coco é rico em gordura saturada. Por isso, seu consumo deve ser moderado. No dia a dia, prefira óleos vegetais com gorduras insaturadas, como o azeite de oliva extravirgem.

Margarina em tablete

Muitas margarinas, especialmente as versões mais sólidas, contêm gorduras trans, que são ainda mais prejudiciais que as saturadas, pois não só aumentam o LDL, como também reduzem o HDL, conhecido como o bom colesterol.

Para substituir o acompanhamento do pão, abacate amassado, pastas de castanhas ou um fio de azeite são boas opções

Produtos de padaria

Salgados fritos, croissants, bolos industrializados, folhados e biscoitos recheados são frequentemente preparados com gorduras hidrogenadas ou óleos reutilizados, se tonando mais uma perigosa fonte de gordura trans.

Faça trocas por pães integrais e prepare bolos caseiros com ingredientes mais saudáveis, como aveia e frutas. Evite frituras, e, em casos eventuais, faça apenas com óleos novos.

Miúdos

Embora nutritivos, fígado, coração e rim são extremamente ricos em colesterol. Quem precisa controlar os níveis de deve evitar excessos, alternando com outras fontes de proteína e ferro, como carnes magras e leguminosas.

Café não filtrado

Métodos como a prensa francesa ou o café turco não retêm duas substâncias, o cafestol e o kahweol, que podem aumentar o colesterol LDL. O café coado em filtro de papel é a alternativa mais indicada, pois a filtração retém a maior parte desses compostos.

É importante lembrar que a resposta do corpo a determinados alimentos pode variar de acordo com fatores individuais, como histórico familiar e condições de saúde preexistentes. Portanto, é fundamental consultar um médico ou nutricionista para receber orientações personalizadas e seguras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

