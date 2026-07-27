Ana Maria Braga dá conselho a Neymar sobre polêmicas: 'Fica pior'
Apresentadora comentou a resposta do jogador a uma reportagem exibida pelo 'Globo Esporte' e alertou sobre os riscos de alimentar controvérsias na web
compartilheSIGA
A apresentadora Ana Maria Braga aconselhou Neymar durante o programa "Mais Você" desta segunda-feira (27/7). Ela sugeriu que o atleta pare de responder a controvérsias na internet, após o jogador desmentir uma notícia do "Globo Esporte" sobre um desentendimento no vestiário do Santos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A publicação afirmava que Neymar teria sido desrespeitoso com o meio-campista Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias devido à performance na partida. A atitude teria irritado outros jogadores e a diretoria do clube.
- Filha de Ana Maria Braga contesta declaração da mãe
- Ana Maria Braga passa mal ao vivo após provar receita no 'Mais você'
O "Mais Você" exibiu a resposta de Neymar, na qual ele classifica a matéria como "mal-intencionada" e "mentirosa". Após a exibição, Ana Maria ponderou sobre a reação do jogador.
"Ele não sabe que isso é pior. Eu gosto tanto desse moleque", disse a apresentadora. "Por experiência, todo mundo que sofre injustiça pela internet não sei se com ele vai ser diferente, mas, normalmente, quando você responde, fica pior. Deixou falar lá, ficou lá, parou lá. Você responde, tem a réplica, tem a tréplica. Começa a espalhar."
O jornalista Alessandro Jodar defendeu os repórteres Ana Canhedo, Bruno Gutierrez e José Edgar de Matos, autores da matéria. Ele explicou que a informação foi obtida com fontes de dentro do clube.
"Eles não inventaram isso, Ana. Eles colheram essas informações e trouxeram ao público porque são relevantes. Atacar quem é o mensageiro não é o caminho", alertou Jodar.
Ana Maria acrescentou que atletas devem ser cobrados por um melhor desempenho, mas ressaltou a importância de escolher as palavras. "Que bobagem, não adianta responder.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A verdade só você sabe. O interessante é ele saber a verdade e prestar atenção no que foi, no que a molecada estava fazendo. Alguns podem ter ficado chateados, mas cada um tem um jeito de receber um incentivo ou uma crítica", disse.