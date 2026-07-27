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Ivete Sangalo publica vídeo com o filho e web não perdoa: 'Parece o Thammy'

Internautas apontaram uma suposta semelhança entre Marcelo Sangalo e o filho de Gretchen; veja

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Mariana Morais - Correio Braziliense
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Mariana Morais - Correio Braziliense
Repórter
27/07/2026 10:07

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Ivete Sangalo publica vídeo com o filho e web não perdoa: 'Parece o Thammy'
Ivete Sangalo publicou nas redes sociais vídeo com o primogênito Marcelo e provocou uma onda de comentários comparando a semelhança dele com Thammy Miranda, filho de Gretchen crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Marcelo Sangalo foi um dos momentos que mais chamaram a atenção durante a segunda apresentação de Ivete Sangalo no Fortal 2026.

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Nesse domingo (26/7), o filho da artista dividiu o trio elétrico com a mãe e assumiu a percussão ao longo do show, arrancando elogios do público.

Nas redes sociais, Ivete compartilhou um registro da apresentação e demonstrou o carinho pelo herdeiro.

O vídeo publicado em seu perfil no Instagram mostra os dois interagindo enquanto a cantora interpreta "Cria da Ivete", um dos sucessos do carnaval de Salvador.

Nas imagens, mãe e filho aparecem sorrindo e se divertindo durante a performance.

A publicação rapidamente movimentou a aba de comentários, onde muitos seguidores destacaram a sintonia entre os dois no palco.

Além das mensagens de carinho, alguns internautas passaram a comentar sobre a aparência de Marcelo, fazendo comparações com outra pessoa famosa.

Uma das mensagens que ganhou repercussão dizia: "Alguém acha que o Marcelo parece com o Thammy Miranda ou só eu tô doida?", escreveu uma internauta, em um comentário que ultrapassou mil curtidas.

Outra seguidora reforçou a comparação ao afirmar: "Ele tá parecendo o Thammy filho da Gretchen".

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