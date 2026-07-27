Música sobre vítima de assassinato aparece na página de D4vd no Apple Music

O rapper americano David Anthony Burke, de 21 anos, conhecido como D4vd, teve sua conta na plataforma Apple Music hackeada, segundo o site TMZ. O artista responde a acusações de homicídio de Celeste Rivas Hernández, além de mutilação ilegal de restos humanos e abuso sexual de menor de 14 anos.

David just posted the song called I DID IT



This is going to blow tf up pic.twitter.com/TThabHX9Sb — himmy (@heishimmy) July 26, 2026

A faixa "I did it" (eu fiz isso, em tradução) foi divulgada nesse sábado (25/7). D4vd está preso desde abril, sem direito a fiança e sem acesso para publicar trabalhos. Ele participa de uma audiência preliminar em Los Angeles, na Califórnia, onde a promotoria apresenta evidências reunidas no caso.

A canção tem duração de 3min36 e ainda está disponível na plataforma. Celeste é mencionada na composição. A letra a descreve como "a garota com meu nome tatuado no peito" e afirma que seu cheiro ainda permanece nas roupas do cantor, "como cigarros".

A voz que imita a do rapper também canta sobre a sensação de ouvir Celeste a cada respiração e ter receio de que ela só o ame depois de sua morte.

De acordo com a publicação, a arte associada à faixa "I did it" mostra uma imagem aérea do Tesla do cantor no pátio de veículos apreendidos de Los Angeles, local onde o corpo desmembrado da adolescente foi encontrado no último ano.

O TMZ também afirma que promotores dizem ter reunido mensagens que indicariam tensão entre D4vd e Celeste pouco antes da morte da jovem. Segundo o veículo, o tribunal ouviu que o cantor tinha o nome da jovem tatuado em um dos dedos. Já a promotoria aponta que ela possuía uma tatuagem com o nome do rapper.

D4vd se declarou inocente das acusações. A audiência deve ter continuidade nos próximos dias.

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O TMZ diz ter procurado a Apple Music e representantes de D4vd, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem. O rapper viria ao Brasil neste ano para se apresentar no Lollapalooza.