Cantor D4vd é preso por morte de adolescente de 14 anos encontrada em carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor norte-americano D4vd foi preso na tarde de quinta-feira (16/4), em Los Angeles, nos Estados Unidos, suspeito de participação no assassinato da adolescente Celeste Rivas, de 14 anos. O corpo da jovem foi encontrado dentro de um carro registrado em nome do artista, há sete meses.

Imagens divulgadas pelo site TMZ mostram o momento em que D4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, é detido por policiais fortemente armados na região de Hollywood Hills, nas proximidades da Sunset Strip. A operação contou com agentes equipados com armamento pesado e proteção tática, indicando o risco de possível resistência.

D4vd seen getting arrested with a heavy police presence in new footage obtained by TMZ pic.twitter.com/3GxcIr5wpo — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) April 17, 2026

Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, a prisão foi realizada por detetives da Divisão de Roubos e Homicídios. O artista, de 21 anos, permanece detido sem direito a fiança. O Ministério Público do Condado de Los Angeles informou que o caso será analisado pela Divisão de Crimes Graves, que decidirá se há indícios suficientes para uma acusação formal.

O corpo de Celeste Rivas foi encontrado em setembro de 2025, em um veículo da marca Tesla pertencente ao cantor. O carro havia sido abandonado em Hollywood Hills e rebocado para um pátio policial. Dias depois, autoridades localizaram os restos mortais da adolescente após denúncias de um odor forte vindo do automóvel.

A jovem estava desaparecida desde abril de 2024. Familiares relataram que ela mantinha um relacionamento com um rapaz chamado David, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento do cantor. Investigadores também apontam uma viagem feita por D4vd durante a madrugada para uma área remota de Santa Barbara como um possível elemento ligado ao desaparecimento.

Outro ponto que chamou a atenção da polícia foi a presença de uma tatuagem idêntica entre o artista e a vítima: ambos tinham a inscrição “Shhh...” no dedo indicador, o que reforçou a linha de investigação sobre a proximidade entre os dois. Pessoas próximas ao cantor, incluindo o empresário dele e amigos, foram ouvidas por um grande júri ao longo dos últimos meses. A prisão ocorre após o avanço dessas investigações.

A defesa de D4vd, formada por três advogados, afirma que o cantor é inocente. Em nota, eles destacaram que não há acusação formal apresentada até o momento e que irão contestar as suspeitas. “As provas demonstrarão que David Burke não assassinou Celeste Rivas e não foi responsável por sua morte”, diz o comunicado.

Carreira

Conhecido por músicas como “Here with me” e “Romantic homicide”, o artista ganhou notoriedade internacional a partir das redes sociais, especialmente no TikTok. Em 2025, lançou seu álbum de estreia e consolidou sua ascensão na música pop.

D4vd estava confirmado como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026, em São Paulo, mas foi retirado da programação após o corpo de Celeste foi encontrado. Desde então, o cantor havia se afastado da vida pública.

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O caso segue sob investigação e ainda depende de decisão judicial sobre eventual indiciamento.