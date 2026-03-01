Ator Shia LaBeouf é preso novamente em Nova Orleans

Exibido no Festival de Veneza, o documentário Megadoc mostra os bastidores de "Megalópolis". Nele, a produção dirigida por Francis Ford Coppola revelou momentos tensos durante as gravações, como na vez em que o ator Shia LaBeouf entrou em conflito com Coppola diversas vezes. Em uma briga, Coppola deixou o set furioso e chamou LaBeouf de “o maior pé no saco”. Reprodução de vídeo

Após o desentendimento mais grave, Coppola enviou um e-mail pedindo desculpas a LaBeouf. Mesmo assim, os dois voltaram a ter novos atritos durante as filmagens. O documentário evidencia essas tensões criativas entre diretor e ator. As divergências giravam em torno de supostas “inconsistências na história” apontadas por LaBeouf. Reprodução Lionsgate

Megalópolis estreou em 2024 com orçamento bem superior a 100 milhões de dólares, financiado em grande parte por Coppola. Apesar da carreira consagrada do diretor, o filme foi mal recebido pela crítica e fracassou nas bilheteiras. Ainda assim, conquistou uma base fiel de fãs que defendem o projeto. No Brasil, já está disponível para compra e aluguel digital. Reprodução / Megalópolis

O cineasta de 86 anos, aliás, colocou sete de seus relógios de luxo à venda, incluindo um F.P Journe personalizado avaliado em 1 milhão de dólares, usado na estreia de "Megalópolis" em Cannes. Os acessórios estarão disponíveis no leilão Phillips nos dias 6 e 7 de dezembro em Nova York, com expectativa de arrecadar mais de 1,5 milhão de dólares. Divulgação

A marca, inclusive, foi concebida em 2021 por Coppola em parceria com o relojoeiro François-Paul Journe. O cineasta exibiu o relógio exclusivo durante a première de "Megalópolis" no Festival de Cannes em 2024. Divulgação / Phillips

Após o fracasso de "Megalópolis", Coppola tenta recuperar parte dos 120 milhões de dólares investidos do próprio bolso. O filme arrecadou apenas 12,5 milhões de dólares e foi rejeitado por grandes estúdios por ser considerado arriscado e difícil de vender. Flickr Charles Barry

Chamado de “projeto da sua vida”, "Megalópolis" foi financiado com a poupança e a venda da participação majoritária da vinícola de Coppola. Apesar do prejuízo, o diretor manteve controle criativo total sobre a obra, reafirmando sua visão artística. Cartaz de "Megalópolis", novo filme de Francis Ford Coppola

E por falar em relógios, mais especificamente os de pulso, este setor específico do varejo brasileiro registrou um salto no faturamento em 2025. Afinal, apresentou um crescimento de 42% em relação a 2024. Pixabay

No entanto, esse pico não foi isolado. De 2020 para 2024, o faturamento anual com esses produtos cresceu de 950 milhões para 1,4 bilhão de reais. Por outro lado, esse aumento surpreendeu Renato Balbi, presidente da rede de joalherias carioca Monte Carlo Joias. Divulgação

“Nenhuma empresa do setor previu esse aumento. Nós mesmos fomos pegos de surpresa. A morte dos relógios foi anunciada muitas vezes. E cá estamos, ampliando os espaços nas vitrines e expandindo a capacidade produtiva", frisou. Pixabay

De acordo com Joaquim Ribeiro, presidente da fabricante de relógios Technos, em entrevista à Veja, relatou que ocorreu uma mudança no foco dos consumidores, agora mais como um objeto aspiracional, voltado a compor um visual. Pixabay

Para Balbi, a disparada no preço do ouro e da prata reduziu a busca por joias e ajudou a alavancar os relógios. Por outro lado, esse aumento não reduz o impacto do mercado de smartwatches, que continua a ocupar um espaço sólido no mercado. Pixabay

O relógio de pulso é um dos acessórios mais utilizados atualmente, visto que oferece não apenas praticidade, mas também identidade visual e estilo. Minimalistas e versáteis, chamam atenção na medida certa e combinam com as mais diferentes composições visuais. Pixabay

O relógio de pulso surgiu em diferentes momentos históricos, com os primeiros modelos criados para mulheres da nobreza no século 19. Pixabay

Conta-se que o primeiro modelo de relógio de pulso surgiu em 1814, quando Abraham Louis Breguet atendeu a uma encomenda da princesa Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte. Pixabay

Contudo, sua popularização e aceitação pelos homens ocorreu no início do século 20, impulsionada pelo aviador Santos Dumont e o relojoeiro Louis Cartier com o Cartier Santos em 1904. Ele utilizava enquanto voava, facilitando a verificação do tempo sem usar as mãos. Pixabay

No início, o relógio de pulso era considerado um artigo de joalheria e um acessório predominantemente feminino, como o criado pela Patek Philippe em 1868 para uma condessa. Pixabay

Desde então, ele se tornou um acessório popular da moda, sobretudo no meio feminino e difundido, principalmente, pela condessa húngara Koscowicz. Pixabay

A Primeira Guerra Mundial foi um grande divisor de águas para o relógio de pulso. Afinal, os soldados britânicos passaram a usar este objeto para coordenar suas atividades militares, o que quebrou o tabu de que eram um acessório estritamente feminino. Pixabay

Ao retornar para casa, muitos oficiais continuaram a usar os relógios de pulso, que se tornaram aceitos e populares também no público masculino. Pixabay

Relógios de quartzo, o tipo mais comum de relógios, oferecem precisão e estabilidade. Não exigem corda e precisa apenas trocar a bateria uma vez a cada um ou dois anos. Pixabay

Os relógios mecânicos são os mais tradicionais e, normalmente, mais caros do que os de quartzo devido à habilidade e ao custo do trabalho exigidos para se criar uma peça complexa. Pixabay

As escalas de taquímetro, localizadas ao redor do aro de um relógio, medem a média de velocidade calculando o tempo e distância. São usados junto com o cronômetro. Pixabay

Alguns relógios mecânicos possuem tourbillions, pequenos mecanismos que ajudam a eliminar possíveis erros de medição e podem ser à prova d'água. Pixabay

Segundo a consultoria de mercado Nielsen IQ GfK, no ano passado, a receita dos smartwatches cresceu 9%, com aumento de 37% no volume de vendas em relação a 2023. De Pulso, Inteligente - Relógios - Imagem de fancycrave1 por Pixabay

Produtos focados na tecnologia e na conectividade. Isso porque por meio deles, há a possibilidade de utilizar os aparelhos para monitorar o bem-estar. Pixabay

"Nossos aparelhos são capazes de medir uma variedade de métricas de saúde, incluindo frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, qualidade do sono...", afirmou Rodrigo Rossi, gerente sênior do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung no Brasil. Divulgação Apple

Os relógios Patek Philippe, por sua vez, são símbolos de prestígio, durabilidade e investimento. Eles possuem qualidade artesanal, uso de materiais e produção limitada, algo que cria exclusividade e eleva os preços desses produtos. Divulgação/Patek Philippe

Um grande exemplo foi um exemplar deste objeto da Patek Philipe, vendido em novembro de 2016 por mais de 10 milhões de euros. Esse foi o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão. Divulgação

Entre os relógios de pulso, destacam-se o Rolex, que justificam o preço elevado pela sua qualidade intrínseca, que inclui o uso de materiais nobres, precisão e acabamento impecáveis, e pela valorização da marca. Divulgação