Ator Shia LaBeouf é preso por agressão em Nova Orleans, diz imprensa

O ator americano Shia LaBeouf foi preso e indiciado na terça-feira (17) por supostamente agredir duas pessoas em Nova Orleans, segundo relatos da mídia americana.

A polícia foi chamada ao popular bairro francês de Nova Orleans por volta das 0h45, horário local (3h45 no horário de Brasília), em resposta a uma denúncia de agressão.

Investigadores afirmaram que LaBeouf, de 39 anos, causou um tumulto e estava "se tornando cada vez mais agressivo" em um estabelecimento não identificado, e acrescentou que um funcionário tentou retirar o ator do local, segundo o New York Times.

Um comunicado da polícia mencionou que uma pessoa relatou "ter sido agredida com socos por LaBeouf, que usou os punhos em diversas ocasiões".

Testemunhas disseram à polícia que LaBeouf havia deixado o local, mas retornou mais tarde e começou a "agir de forma ainda mais agressiva", segundo relatos da imprensa.

De acordo com os relatos, LaBeouf agrediu a mesma pessoa novamente e outra pessoa no nariz.

O ator foi preso e acusado de agressão simples, um delito menor, após receber atendimento médico em um hospital devido a ferimentos, segundo o New York Times.

O ator de "Transformers" já havia sido acusado de violência anteriormente.

Em dezembro de 2020, a ex-namorada de LaBeouf, a cantora FKA Twigs, entrou com um processo acusando-o de agressão sexual e maus-tratos, embora ambos tenham chegado a um acordo extrajudicial.

