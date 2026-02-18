Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ator Shia LaBeouf é preso por agressão em Nova Orleans, diz imprensa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/02/2026 08:23

compartilhe

SIGA

O ator americano Shia LaBeouf foi preso e indiciado na terça-feira (17) por supostamente agredir duas pessoas em Nova Orleans, segundo relatos da mídia americana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A polícia foi chamada ao popular bairro francês de Nova Orleans por volta das 0h45, horário local (3h45 no horário de Brasília), em resposta a uma denúncia de agressão. 

Investigadores afirmaram que LaBeouf, de 39 anos, causou um tumulto e estava "se tornando cada vez mais agressivo" em um estabelecimento não identificado, e acrescentou que um funcionário tentou retirar o ator do local, segundo o New York Times. 

Um comunicado da polícia mencionou que uma pessoa relatou "ter sido agredida com socos por LaBeouf, que usou os punhos em diversas ocasiões". 

Testemunhas disseram à polícia que LaBeouf havia deixado o local, mas retornou mais tarde e começou a "agir de forma ainda mais agressiva", segundo relatos da imprensa. 

De acordo com os relatos, LaBeouf agrediu a mesma pessoa novamente e outra pessoa no nariz. 

O ator foi preso e acusado de agressão simples, um delito menor, após receber atendimento médico em um hospital devido a ferimentos, segundo o New York Times. 

O ator de "Transformers" já havia sido acusado de violência anteriormente.

Em dezembro de 2020, a ex-namorada de LaBeouf, a cantora FKA Twigs, entrou com um processo acusando-o de agressão sexual e maus-tratos, embora ambos tenham chegado a um acordo extrajudicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/ami/ahg/avl/aa/fp

Tópicos relacionados:

ataque cinema eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay