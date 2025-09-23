Polícia acha imagens íntimas de D4vd e menor encontrada morta em seu carro
Autoridades fizeram busca de 12 horas na casa do rapper e encontraram fotos e vídeos do artista ao lado da jovem Celeste Rivas, de 15 anos
A polícia de Los Angeles encontrou uma foto íntima e um vídeo em que o rapper David Anthony Burke, de 20 anos, conhecido como D4vd, e a jovem Celeste Rivas, de 15, aparecem juntos. A informação é do TMZ. O corpo em decomposição de Rivas foi encontrado num Tesla de propriedade do artista em 8 de setembro e o caso ganhou repercussão internacional.
Segundo o portal americano, as autoridades fizeram uma operação de 12 horas na casa de D4vd, onde ainda identificaram vestígios de sangue como possíveis indícios de violência. Celulares e computadores também foram apreendidos para análise.
De acordo com fontes próximas ao caso, os registros encontrados reforçam a hipótese de que a vítima e o cantor mantinham uma relação próxima antes do crime.
Em entrevista ao TMZ, a mãe de Rivas disse que a filha estava desaparecida há mais de um ano e que ela namorava um homem chamado David. Além disso, uma canção de D4vd que vazou na internet em 2023 descrevia uma paixão por uma garota chamada Celeste.
D4vd não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas sua assessoria diz que ele não teve qualquer envolvimento com a morte de Rivas e que o músico está colaborando com as autoridades enquanto cumpre sua agenda de shows.
O rapper veio ao Brasil em junho para divulgar o lançamento de seu álbum "Withered", com o qual está em turnê nos Estados Unidos e seguirá para a Europa em outubro. Apesar do caso, D4vd ainda está confirmado para o Lollapalloza Brasil de 2026.