Público do Lollapalooza questiona participação de D4vd no festival

A presença do cantor D4vd, uma das atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2026, nos dias 20 a 22 de março, tem gerado revolta entre fãs do festival. Nos últimos dias, internautas usaram as redes sociais para pedir que o artista fosse retirado da line-up, depois que o corpo da adolescente Celeste Rivas, de 15 anos, foi encontrado no carro do rapper.

O artista está sendo investigado por ligação com a morte da jovem. Em meio à repercussão, D4vd já cancelou ao menos um show previsto em Seattle, nos Estados Unidos. Republicações de vídeos do cantor no TikTok, relacionadas a ciúmes, também aumentaram a atenção sobre o caso nas redes sociais.

"Tirem o D4vd e tragam a PinkPantheress!", pediu um perfil. "Cancelamos nosso Lolla Pass! Não há condição de ir a um festival que compactua com o cantor”, disse outro.

"Que bizarrice! A menina desapareceu por mais de um ano, e o corpo estava dentro do carro dele há mais de um mês. Quando vão tirar esse desgraçado do line-up?", questionou um terceiro. “Cara, esse caso me deixou com muita revolta. esse tal de d4vid tem que ser preso, e o Lollapalooza, cancelar a vinda dele para o evento. Um assassino não deve fazer turnê normalmente”, opinou mais um.

O Lollapalooza Brasil ainda não se manifestou sobre a presença de D4vd na edição de 2026. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do festival, mas até o momento não houve resposta sobre o caso ou possíveis substituições na line-up. O espaço segue aberto para quaisquer esclarecimentos.

Quem é D4vd?

D4vd, nome artístico de David Anthony Burke, tem 20 anos e ganhou notoriedade com músicas como “Here with me” e “Romantic homicide”, que viralizaram no TikTok. O cantor começou produzindo trilhas sonoras para vídeos de videogame, passando pelo YouTube e BandLab, até assinar contrato com a Interscope Records, selo de artistas como Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

Ele nasceu no Texas, nos Estados Unidos, e tem mais de 3 bilhões de streams no Spotify. Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.

Criado em uma família cristã rigorosa, D4vd estudou em casa até os 13 anos e descreveu que as histórias de amor em suas músicas são fictícias, inspiradas em livros, filmes e séries.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

Casas-Abrigo

Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

Companhia de Prevenção à Violência

Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.

Núcleos de Atendimento à Mulher

Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.

Defensorias da Mulher

Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.

Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.

Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica

A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.