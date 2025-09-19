Público do Lollapalooza questiona participação de D4vd no festival
Fãs pedem substituição do cantor após investigação de homicídio nos EUA; corpo de Celeste Rivas foi encontrado desmembrado e em estado de decomposição no carro
A presença do cantor D4vd, uma das atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2026, nos dias 20 a 22 de março, tem gerado revolta entre fãs do festival. Nos últimos dias, internautas usaram as redes sociais para pedir que o artista fosse retirado da line-up, depois que o corpo da adolescente Celeste Rivas, de 15 anos, foi encontrado no carro do rapper.
- Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood
- Imagens conectam D4vd e jovem encontrada morta em carro do cantor
O artista está sendo investigado por ligação com a morte da jovem. Em meio à repercussão, D4vd já cancelou ao menos um show previsto em Seattle, nos Estados Unidos. Republicações de vídeos do cantor no TikTok, relacionadas a ciúmes, também aumentaram a atenção sobre o caso nas redes sociais.
"Tirem o D4vd e tragam a PinkPantheress!", pediu um perfil. "Cancelamos nosso Lolla Pass! Não há condição de ir a um festival que compactua com o cantor”, disse outro.
"Que bizarrice! A menina desapareceu por mais de um ano, e o corpo estava dentro do carro dele há mais de um mês. Quando vão tirar esse desgraçado do line-up?", questionou um terceiro. “Cara, esse caso me deixou com muita revolta. esse tal de d4vid tem que ser preso, e o Lollapalooza, cancelar a vinda dele para o evento. Um assassino não deve fazer turnê normalmente”, opinou mais um.
O Lollapalooza Brasil ainda não se manifestou sobre a presença de D4vd na edição de 2026. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do festival, mas até o momento não houve resposta sobre o caso ou possíveis substituições na line-up. O espaço segue aberto para quaisquer esclarecimentos.
Quem é D4vd?
D4vd, nome artístico de David Anthony Burke, tem 20 anos e ganhou notoriedade com músicas como “Here with me” e “Romantic homicide”, que viralizaram no TikTok. O cantor começou produzindo trilhas sonoras para vídeos de videogame, passando pelo YouTube e BandLab, até assinar contrato com a Interscope Records, selo de artistas como Billie Eilish e Olivia Rodrigo.
Ele nasceu no Texas, nos Estados Unidos, e tem mais de 3 bilhões de streams no Spotify. Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.
Criado em uma família cristã rigorosa, D4vd estudou em casa até os 13 anos e descreveu que as histórias de amor em suas músicas são fictícias, inspiradas em livros, filmes e séries.
