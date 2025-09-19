Álbum de D4vd é suspenso em meio a investigação de morte de adolescente

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A gravadora e as empresas responsáveis pela carreira do cantor D4vd suspenderam o lançamento da versão deluxe do álbum “Withered”, marcado para esta sexta-feira (19/9). O rapper anunciado como uma das atrações do Lollapalooza 2026 é alvo de investigação policial após a descoberta do corpo de Celeste Rivas Hernandez, de 15 anos, no porta-malas de um Tesla registrado em nome do cantor.

Segundo o TMZ, a Universal Music Group, a Sony Music Publishing e a Wasserman colocaram todas as atividades promocionais em pausa enquanto a Divisão de Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles investiga o caso. O carro foi encontrado abandonado em Hollywood Hills e rebocado para um pátio, onde funcionários perceberam um forte odor. Dentro dele, os restos mortais da adolescente foram encontrados embrulhados em plástico.

D4vd havia anunciado o lançamento de “Withered Deluxe: Marcescence”, versão expandida de seu disco de estreia. O álbum original, lançado em abril pelas gravadoras Darkroom e Interscope Records, alcançou a 13ª posição na Billboard 200 e já soma mais de 521 milhões de reproduções no Spotify.

A última publicação do cantor no Instagram, dias antes da descoberta do corpo, promovia justamente essa nova edição. No entanto, com a repercussão do caso, a agenda promocional foi cancelada e os shows mais recentes da turnê foram desmarcados.

Fotos em investigação

Fontes policiais disseram ao Los Angeles Times que imagens de D4vd ao lado de Celeste Rivas estão sendo analisadas como parte da investigação. A mãe da jovem afirmou ao TMZ que a filha tinha um namorado chamado “David”, pronúncia semelhante ao nome artístico do cantor.

Apesar da forte repercussão, o artista nova-iorquino de 20 anos não foi formalmente acusado de nenhum crime. O cantor tem cooperado com os investigadores.

Quem é D4vd

D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.

Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

Casas-Abrigo

Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

Companhia de Prevenção à Violência

Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.

Núcleos de Atendimento à Mulher

Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.

Defensorias da Mulher

Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.

Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.

Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica

A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.