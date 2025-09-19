Imagens conectam D4vd e jovem encontrada morta em carro do cantor
Registros, que ressurgiram nas redes, mostram o cantor e Celeste Rivas, de 15 anos, juntos em mais de uma ocasião; veja os detalhes e como se proteger de abuso
Fotos e vídeos que mostram o cantor D4vd ao lado de Celeste Rivas, de 15 anos, foram resgatadas nas redes sociais depois que o corpo da adolescente foi encontrado no porta-malas de um carro registrado em seu nome. O Tesla preto, abandonado em Hollywood Hills, foi rebocado no início de setembro e, dois dias depois, trabalhadores de um pátio notaram um forte odor vindo do veículo. Dentro dele, a polícia descobriu os restos mortais em decomposição de Celeste, desaparecida desde abril de 2024.
A partir da identificação, uma série de registros começou a ressurgir nas redes e na imprensa, sugerindo proximidade entre o cantor e a vítima. Entre eles estão transmissões ao vivo em que os dois interagem com fãs, fotos em que aparecem lado a lado e até tatuagens idênticas nos dedos indicadores, com a inscrição “Shhh...”.
A young girl can be seen in Twitch clips with D4vd wearing the same GAP— Poe's Law, Esq: Poe's Lawyer (@dyingscribe) September 17, 2025
jacket as Celeste in her missing images pic.twitter.com/AR18vZWWCF
Capturas de tela de conversas no Discord em 2022 mostram interações entre o cantor e uma usuária chamada Celeste, então com apenas 11 anos. Em 2024, fãs já especulavam sobre um possível envolvimento romântico.
Além disso, fotos e vídeos divulgados pelo TMZ mostram os dois juntos em transmissões ao vivo, respondendo perguntas de fãs. Em um dos registros, Celeste aparece insistindo para que o artista responda a comentários. Outra foto recente mostra a dupla em uma cabine, ambos vestidos de preto, com a jovem olhando para ele de forma carinhosa.
atuagens idênticas nos dedos indicadores — a palavra “Shhh...” — também reforçaram a percepção de uma ligação íntima. Segundo a mãe da adolescente, Celeste mencionava ter um namorado chamado “David”.
Investigação em andamento
A polícia cumpriu um mandado de busca em uma residência em Hollywood Hills, a poucos metros de onde o Tesla foi encontrado. Agentes recolheram computadores, sacos de evidências e chegaram a inspecionar ralos em busca de vestígios de sangue ou tecidos. Até o momento, nenhum suspeito foi oficialmente nomeado.
Fontes ligadas ao caso afirmam que D4vd possui vários veículos, usados por diferentes pessoas, e que ainda não está claro quem dirigia o Tesla quando o corpo foi colocado no porta-malas. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.
Desde a revelação, a trajetória de D4vd sofreu abalos imediatos. O artista cancelou um show em Seattle no dia 17 de setembro e retornou a Los Angeles, enquanto outros colegas da indústria passaram a se distanciar publicamente. Sua equipe informou à imprensa que ele está cooperando com as autoridades.
Quem é D4vd?
D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.
Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.
Como denunciar violência contra mulheres?
Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
Em casos de emergência, ligue 190.
Onde procurar ajuda?
A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.
Locais de atendimento e acolhimento às mulheres
Centros de Referência da Mulher
Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.
Casas-Abrigo
Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.
Companhia de Prevenção à Violência
Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)
Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.
Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.
Defensorias da Mulher
Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.
Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.
Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica
A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.