Imagens conectam D4vd e jovem encontrada morta em carro do cantor

Registros, que ressurgiram nas redes, mostram o cantor e Celeste Rivas, de 15 anos, juntos em mais de uma ocasião; veja os detalhes e como se proteger de abuso

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/09/2025 10:44 - atualizado em 19/09/2025 10:44

Celeste e D4vd
Celeste e D4vd crédito: Reprodução

Fotos e vídeos que mostram o cantor D4vd ao lado de Celeste Rivas, de 15 anos, foram resgatadas nas redes sociais depois que o corpo da adolescente foi encontrado no porta-malas de um carro registrado em seu nome. O Tesla preto, abandonado em Hollywood Hills, foi rebocado no início de setembro e, dois dias depois, trabalhadores de um pátio notaram um forte odor vindo do veículo. Dentro dele, a polícia descobriu os restos mortais em decomposição de Celeste, desaparecida desde abril de 2024.

A partir da identificação, uma série de registros começou a ressurgir nas redes e na imprensa, sugerindo proximidade entre o cantor e a vítima. Entre eles estão transmissões ao vivo em que os dois interagem com fãs, fotos em que aparecem lado a lado e até tatuagens idênticas nos dedos indicadores, com a inscrição “Shhh...”.

Capturas de tela de conversas no Discord em 2022 mostram interações entre o cantor e uma usuária chamada Celeste, então com apenas 11 anos. Em 2024, fãs já especulavam sobre um possível envolvimento romântico.

Além disso, fotos e vídeos divulgados pelo TMZ mostram os dois juntos em transmissões ao vivo, respondendo perguntas de fãs. Em um dos registros, Celeste aparece insistindo para que o artista responda a comentários. Outra foto recente mostra a dupla em uma cabine, ambos vestidos de preto, com a jovem olhando para ele de forma carinhosa.

D4vd e uma jovem que parece ser Celeste. Ela usa o moletom da GAP, o mesmo usado nas fotos do anúncio de desaparecimento
D4vd e uma jovem que parece ser Celeste. Ela usa o moletom da GAP, o mesmo usado nas fotos do anúncio de desaparecimento Reprodução

T

atuagens idênticas nos dedos indicadores — a palavra “Shhh...” — também reforçaram a percepção de uma ligação íntima. Segundo a mãe da adolescente, Celeste mencionava ter um namorado chamado “David”.

Investigação em andamento

A polícia cumpriu um mandado de busca em uma residência em Hollywood Hills, a poucos metros de onde o Tesla foi encontrado. Agentes recolheram computadores, sacos de evidências e chegaram a inspecionar ralos em busca de vestígios de sangue ou tecidos. Até o momento, nenhum suspeito foi oficialmente nomeado.

Fontes ligadas ao caso afirmam que D4vd possui vários veículos, usados por diferentes pessoas, e que ainda não está claro quem dirigia o Tesla quando o corpo foi colocado no porta-malas. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.

D4vd e uma jovem que parece ser Celeste
D4vd e uma jovem que parece ser Celeste Reprodução

Desde a revelação, a trajetória de D4vd sofreu abalos imediatos. O artista cancelou um show em Seattle no dia 17 de setembro e retornou a Los Angeles, enquanto outros colegas da indústria passaram a se distanciar publicamente. Sua equipe informou à imprensa que ele está cooperando com as autoridades.

Quem é D4vd?

D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.

Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda?

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher

  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

Casas-Abrigo

Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

Companhia de Prevenção à Violência

Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.

Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.

Defensorias da Mulher

Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.

Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.

Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica

A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.

