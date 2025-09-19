Imagens conectam D4vd e jovem encontrada morta em carro do cantor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fotos e vídeos que mostram o cantor D4vd ao lado de Celeste Rivas, de 15 anos, foram resgatadas nas redes sociais depois que o corpo da adolescente foi encontrado no porta-malas de um carro registrado em seu nome. O Tesla preto, abandonado em Hollywood Hills, foi rebocado no início de setembro e, dois dias depois, trabalhadores de um pátio notaram um forte odor vindo do veículo. Dentro dele, a polícia descobriu os restos mortais em decomposição de Celeste, desaparecida desde abril de 2024.

A partir da identificação, uma série de registros começou a ressurgir nas redes e na imprensa, sugerindo proximidade entre o cantor e a vítima. Entre eles estão transmissões ao vivo em que os dois interagem com fãs, fotos em que aparecem lado a lado e até tatuagens idênticas nos dedos indicadores, com a inscrição “Shhh...”.

A young girl can be seen in Twitch clips with D4vd wearing the same GAP

jacket as Celeste in her missing images pic.twitter.com/AR18vZWWCF — Poe's Law, Esq: Poe's Lawyer (@dyingscribe) September 17, 2025

Capturas de tela de conversas no Discord em 2022 mostram interações entre o cantor e uma usuária chamada Celeste, então com apenas 11 anos. Em 2024, fãs já especulavam sobre um possível envolvimento romântico.

Além disso, fotos e vídeos divulgados pelo TMZ mostram os dois juntos em transmissões ao vivo, respondendo perguntas de fãs. Em um dos registros, Celeste aparece insistindo para que o artista responda a comentários. Outra foto recente mostra a dupla em uma cabine, ambos vestidos de preto, com a jovem olhando para ele de forma carinhosa.

D4vd e uma jovem que parece ser Celeste. Ela usa o moletom da GAP, o mesmo usado nas fotos do anúncio de desaparecimento Reprodução

T

atuagens idênticas nos dedos indicadores — a palavra “Shhh...” — também reforçaram a percepção de uma ligação íntima. Segundo a mãe da adolescente, Celeste mencionava ter um namorado chamado “David”.

Investigação em andamento

A polícia cumpriu um mandado de busca em uma residência em Hollywood Hills, a poucos metros de onde o Tesla foi encontrado. Agentes recolheram computadores, sacos de evidências e chegaram a inspecionar ralos em busca de vestígios de sangue ou tecidos. Até o momento, nenhum suspeito foi oficialmente nomeado.

Fontes ligadas ao caso afirmam que D4vd possui vários veículos, usados por diferentes pessoas, e que ainda não está claro quem dirigia o Tesla quando o corpo foi colocado no porta-malas. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.

D4vd e uma jovem que parece ser Celeste Reprodução

Desde a revelação, a trajetória de D4vd sofreu abalos imediatos. O artista cancelou um show em Seattle no dia 17 de setembro e retornou a Los Angeles, enquanto outros colegas da indústria passaram a se distanciar publicamente. Sua equipe informou à imprensa que ele está cooperando com as autoridades.

Quem é D4vd?

D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.

Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.

