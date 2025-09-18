Cantor escreveu música com nome de adolescente encontrada morta em carro
Corpo de Celeste Rivas, desaparecida há um ano, foi identificado após ser encontrado mutilado e em decomposição no carro do cantor D4vd
O corpo da adolescente Celeste Rivas, de 15 anos, foi identificado nesta quarta-feira (17/9) pelas autoridades de Los Angeles, nos Estados Unidos. A jovem foi encontrada mutilada e em decomposição dentro de um carro registrado em nome do músico norte-americano D4vd (David Anthony Burke), de 20 anos, uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil 2026.
Depois da revelação da identidade da adolescente, a imprensa internacional destacou que D4vd gravou uma música inédita chamada “Celeste_Demo unfin”, em que declara sua obsessão por uma jovem com o mesmo nome da vítima.
“Oh, Celeste / A garota com meu nome tatuado no peito / Sinto seu cheiro nas minhas roupas como cigarros / Ouço sua voz cada vez que respiro / Estou obcecado”, canta em um trecho.
O carro abandonado
Segundo o site TMZ, o veículo — um Tesla com placas do Texas — foi encontrado abandonado em uma rua de Hollywood Hills, bairro nobre de Los Angeles. Após denúncias de mau cheiro, o carro foi rebocado no dia 8 de setembro e levado para um pátio de apreensão.
Dias depois, funcionários acionaram a polícia ao perceberem um forte odor. No porta-malas, os investigadores encontraram restos humanos em sacos plásticos, cortados em partes e em avançado estado de decomposição.
O carro estava registrado em nome de D4vd, mas não havia registro de roubo. No relatório médico-legal, a polícia descreveu a vítima como uma adolescente de 1,55 m, 32 kg, cabelos pretos ondulados e uma tatuagem no dedo indicador com a inscrição “Shhh...”.
A mãe de Celeste Rivas Hernandez, desaparecida desde abril de 2024 em Lake Elsinore (Califórnia), reconheceu as características da filha e confirmou a coincidência da tatuagem. A adolescente desapareceu quando tinha apenas 13 anos. A data oficial da morte foi registrada em 8 de setembro, um dia após o aniversário de 15 anos de Celeste e no mesmo dia em que o carro foi rebocado.
Ligações com o cantor
Além do carro estar em nome de D4vd, a mãe de Celeste relatou ao TMZ que a filha dizia ter um namorado chamado David na época em que desapareceu. Outra coincidência: ambos tinham a mesma tatuagem “Shhh...” no dedo.
Apesar dessas conexões, a polícia não trata o cantor como suspeito. D4vd está em turnê mundial e, segundo sua equipe, tem colaborado integralmente com as investigações à distância. Após a confirmação da identidade da vítima, o cantor cancelou um show em Seattle.
A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles segue apurando o caso. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança da região de Hollywood Hills para identificar quem dirigia o veículo antes de ser abandonado.
Ainda não foram divulgadas a causa da morte nem suspeitos oficiais. Permanecem sem resposta questões cruciais, como qual era a relação entre Celeste e o cantor; como o carro do artista foi parar em Hollywood; e quem deixou o corpo no veículo.
Quem é D4vd
D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.
Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.
