Cantor escreveu música com nome de adolescente encontrada morta em carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O corpo da adolescente Celeste Rivas, de 15 anos, foi identificado nesta quarta-feira (17/9) pelas autoridades de Los Angeles, nos Estados Unidos. A jovem foi encontrada mutilada e em decomposição dentro de um carro registrado em nome do músico norte-americano D4vd (David Anthony Burke), de 20 anos, uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil 2026.

Depois da revelação da identidade da adolescente, a imprensa internacional destacou que D4vd gravou uma música inédita chamada “Celeste_Demo unfin”, em que declara sua obsessão por uma jovem com o mesmo nome da vítima.

“Oh, Celeste / A garota com meu nome tatuado no peito / Sinto seu cheiro nas minhas roupas como cigarros / Ouço sua voz cada vez que respiro / Estou obcecado”, canta em um trecho.

O carro abandonado

Segundo o site TMZ, o veículo — um Tesla com placas do Texas — foi encontrado abandonado em uma rua de Hollywood Hills, bairro nobre de Los Angeles. Após denúncias de mau cheiro, o carro foi rebocado no dia 8 de setembro e levado para um pátio de apreensão.

Dias depois, funcionários acionaram a polícia ao perceberem um forte odor. No porta-malas, os investigadores encontraram restos humanos em sacos plásticos, cortados em partes e em avançado estado de decomposição.

O carro estava registrado em nome de D4vd, mas não havia registro de roubo. No relatório médico-legal, a polícia descreveu a vítima como uma adolescente de 1,55 m, 32 kg, cabelos pretos ondulados e uma tatuagem no dedo indicador com a inscrição “Shhh...”.

A mãe de Celeste Rivas Hernandez, desaparecida desde abril de 2024 em Lake Elsinore (Califórnia), reconheceu as características da filha e confirmou a coincidência da tatuagem. A adolescente desapareceu quando tinha apenas 13 anos. A data oficial da morte foi registrada em 8 de setembro, um dia após o aniversário de 15 anos de Celeste e no mesmo dia em que o carro foi rebocado.

Ligações com o cantor

Além do carro estar em nome de D4vd, a mãe de Celeste relatou ao TMZ que a filha dizia ter um namorado chamado David na época em que desapareceu. Outra coincidência: ambos tinham a mesma tatuagem “Shhh...” no dedo.

Apesar dessas conexões, a polícia não trata o cantor como suspeito. D4vd está em turnê mundial e, segundo sua equipe, tem colaborado integralmente com as investigações à distância. Após a confirmação da identidade da vítima, o cantor cancelou um show em Seattle.

A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles segue apurando o caso. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança da região de Hollywood Hills para identificar quem dirigia o veículo antes de ser abandonado.

Ainda não foram divulgadas a causa da morte nem suspeitos oficiais. Permanecem sem resposta questões cruciais, como qual era a relação entre Celeste e o cantor; como o carro do artista foi parar em Hollywood; e quem deixou o corpo no veículo.

Quem é D4vd

D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com os sucessos “Romantic Homicide” e “Here With Me”, que viralizaram no TikTok e acumulam juntos mais de 3 bilhões de streams no Spotify.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

Casas-Abrigo

Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.

Companhia de Prevenção à Violência

Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.

Núcleos de Atendimento à Mulher

Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.

Defensorias da Mulher

Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.

Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.

Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica

A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.