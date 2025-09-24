Celeste Rivas: Jovem encontrada no carro de D4vd fugia de lar problemático

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Celeste Rivas, adolescente de 15 anos encontrada morta no porta-malas do Tesla do cantor D4vd, tinha um histórico de fugas e problemas familiares, segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ. Ela já teria desaparecido duas vezes antes de sumir em abril de 2024, mais de um ano antes do corpo ser encontrado. De acordo com as fontes, esse histórico é crucial para entender os últimos meses de sua vida.

Segundo a Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), os detetives estão investigando o histórico de Celeste e tentando reconstruir sua trajetória de vida. A família da jovem chegou a acionar a polícia do Condado de Riverside pelo menos duas vezes para relatar seu desaparecimento.

Fontes afirmam que os investigadores acreditam que Celeste vinha de um “lar problemático”, o que teria motivado suas tentativas de fugir de casa. Relatos confirmam o padrão de fugas de Celeste. O dono de uma loja de bebidas perto da parada do ônibus escolar da adolescente lembrou um incidente em março de 2024, quando a irmã de Celeste buscou imagens de segurança na tentativa de rastrear os passos da jovem após uma fuga.

Uma professora do ensino fundamental também informou ao TMZ que Celeste havia fugido em janeiro de 2024. A polícia a encontrou um mês depois, em fevereiro, e a levou para casa. A localização do reencontro, em Hollywood Hills, levanta um ponto de interesse: é na mesma área em que D4vd residia.

A polícia acredita que Celeste tinha a habilidade de se sustentar sozinha durante as fugas, utilizando "várias identidades falsas" para se passar por mais velha. Não está claro, contudo, se a família acionou a polícia em Hollywood após o desaparecimento final de Celeste, em abril de 2024.

Quando o corpo foi encontrado, o TMZ recebeu uma denúncia de que a vítima encontrada no Tesla seria Celeste. A mãe da jovem confirmou a informação, citando uma tatuagem no dedo indicador direito e que a filha mantinha um relacionamento com um rapaz chamado David. Posteriormente, a polícia identificou formalmente Celeste como a vítima.

A investigação aponta que Celeste pode ter sido morta dentro da residência onde D4vd estava hospedado. A polícia obteve um mandado de busca que permitia a verificação de vestígios de sangue dentro do imóvel. Até o momento, não há informações sobre o que foi encontrado nem sobre a existência de suspeitos.

D4vd não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas sua assessoria diz que ele não teve qualquer envolvimento com a morte de Rivas e que o músico está colaborando com as autoridades enquanto cumpre sua agenda de shows.

