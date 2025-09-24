Celeste Rivas: Jovem encontrada no carro de D4vd fugia de lar problemático
De acordo com o TMZ, a família já tinha buscado a polícia duas vezes, por conta do desaparecimento da menina
Celeste Rivas, adolescente de 15 anos encontrada morta no porta-malas do Tesla do cantor D4vd, tinha um histórico de fugas e problemas familiares, segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ. Ela já teria desaparecido duas vezes antes de sumir em abril de 2024, mais de um ano antes do corpo ser encontrado. De acordo com as fontes, esse histórico é crucial para entender os últimos meses de sua vida.
Segundo a Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), os detetives estão investigando o histórico de Celeste e tentando reconstruir sua trajetória de vida. A família da jovem chegou a acionar a polícia do Condado de Riverside pelo menos duas vezes para relatar seu desaparecimento.
Fontes afirmam que os investigadores acreditam que Celeste vinha de um “lar problemático”, o que teria motivado suas tentativas de fugir de casa. Relatos confirmam o padrão de fugas de Celeste. O dono de uma loja de bebidas perto da parada do ônibus escolar da adolescente lembrou um incidente em março de 2024, quando a irmã de Celeste buscou imagens de segurança na tentativa de rastrear os passos da jovem após uma fuga.
Uma professora do ensino fundamental também informou ao TMZ que Celeste havia fugido em janeiro de 2024. A polícia a encontrou um mês depois, em fevereiro, e a levou para casa. A localização do reencontro, em Hollywood Hills, levanta um ponto de interesse: é na mesma área em que D4vd residia.
A polícia acredita que Celeste tinha a habilidade de se sustentar sozinha durante as fugas, utilizando "várias identidades falsas" para se passar por mais velha. Não está claro, contudo, se a família acionou a polícia em Hollywood após o desaparecimento final de Celeste, em abril de 2024.
Quando o corpo foi encontrado, o TMZ recebeu uma denúncia de que a vítima encontrada no Tesla seria Celeste. A mãe da jovem confirmou a informação, citando uma tatuagem no dedo indicador direito e que a filha mantinha um relacionamento com um rapaz chamado David. Posteriormente, a polícia identificou formalmente Celeste como a vítima.
A investigação aponta que Celeste pode ter sido morta dentro da residência onde D4vd estava hospedado. A polícia obteve um mandado de busca que permitia a verificação de vestígios de sangue dentro do imóvel. Até o momento, não há informações sobre o que foi encontrado nem sobre a existência de suspeitos.
D4vd não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas sua assessoria diz que ele não teve qualquer envolvimento com a morte de Rivas e que o músico está colaborando com as autoridades enquanto cumpre sua agenda de shows.
Quem é D4vd?
- D4vd, de 20 anos, nasceu em Houston (Texas) e despontou no cenário musical com mais de 3 bilhões de streams no Spotify.
- Começou a criar músicas para evitar problemas de direitos autorais em seus vídeos de gameplay de Fortnite no YouTube. Sucesso estrondoso após as faixas "Romantic Homicide" e "Here With Me" viralizarem no TikTok em 2022.
- Assinou com as gravadoras Darkroom e Interscope Records. Lançou EPs e, em 2025, seu álbum de estreia, Withered
- Com um estilo indie-pop melancólico, ele já colaborou com artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin (Stray Kids). No YouTube, soma mais de 1 bilhão de visualizações, enquanto no Spotify ultrapassa 34 milhões de ouvintes mensais
- Ele foi anunciado como uma das atrações do Lollapalooza 2026
- A carreira sofreu um revés após o corpo de Celeste Rivas ser encontrado no porta-malas de um Tesla registrado em seu nome.