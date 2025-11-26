D4vd matou, esquartejou e manteve corpo de ex-namorada congelado, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fontes ligadas ao Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles relataram ao site americano TMZ que a causa da morte da adolescente Celeste Rivas não pôde ser determinada porque o corpo, que já estava desmembrado, teria sido congelado antes de ser descartado. A jovem foi encontrada em estado de decomposição no porta-malas do carro do rapper norte-americano D4vd (David Anthony Burke), em setembro. Os dois teriam sido namorados por quase três anos.

O cantor D4vd, conhecido por hits como "Here with Me" e "Romantic Homicide", é apontado como o principal suspeito no caso, que envolve também um segundo indivíduo não identificado que teria auxiliado no esquartejamento. D4vd nega qualquer envolvimento no crime, mas o caso continua sob sigilo judicial.

Segundo a linha do tempo indicada pelas fontes do TMZ, após a morte de Celeste, o corpo foi desmembrado e mantido em um freezer “por um longo período”, que seria correspondente a meses. O congelamento em estado desmembrado complicou drasticamente os exames legistas, impedindo que os profissionais determinassem tanto a causa quanto o tempo exato da morte.

A descoberta do corpo ocorreu em 8 de setembro, quando a polícia de Los Angeles atendeu a um chamado sobre um "odor desagradável" vindo de um veículo Tesla apreendido em um pátio de reboque. O carro está registrado em nome de David Anthony Burke, a identidade verdadeira do rapper D4vd. O corpo da jovem de 15 anos foi encontrado no porta-malas. O veículo não constava como roubado.

Em meio à divulgação desses detalhes sobre o estado do corpo, a investigação foi alvo de uma ordem judicial para restringir a informação. A Associated Press (AP) reportou que a polícia emitiu uma ordem ao gabinete do legista, determinando que o caso de Rivas Hernandez seja mantido em sigilo por "questões de segurança".

De acordo com o comunicado, "nenhum registro ou detalhe relacionado ao caso, incluindo a causa e a forma da morte e o laudo do médico legista, será divulgado ou publicado no site até segunda ordem".

Relembre o caso

Embora D4vd negue participação, o relacionamento entre o artista e a vítima levanta sérias suspeitas. Celeste Rivas Hernandez foi apontada como sua ex-namorada.

Após a identificação do corpo, a mãe da garota revelou ao TMZ que a filha estava desaparecida há mais de um ano e que tinha um namorado chamado David. Além disso, ela apontou uma coincidência: a vítima e o cantor teriam uma tatuagem idêntica no dedo indicador direito — a inscrição “Shhh...”.

Uma evidência ainda mais comprometedora veio à tona na internet. Usuários resgataram uma canção não finalizada e vazada de D4vd em 2023, intitulada “Celeste_Demo unfin”. Na faixa, o rapper canta sobre uma paixão avassaladora por uma garota chamada Celeste, fazendo referência até mesmo a uma tatuagem.

"Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes / I hear her voice each time I take a breath / I’m obsessed”, diz a letra.

D4vd, que foi anunciado como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026, teve o show cancelado. O artista, de 20 anos, é conhecido por suas músicas virais. Ele chegou a abrir shows da turnê SOS, da cantora SZA, e tem uma parceria com Kali Uchis na faixa Crashing, lançada este ano.