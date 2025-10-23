Assine
overlay
Início Cultura
RELEMBRE

5 casos criminais chocantes envolvendo estrelas da música mundial

Relembre situações em que celebridades internacionais tiveram seus nomes ligados a investigações criminais sérias

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
23/10/2025 14:43 - atualizado em 23/10/2025 15:17

compartilhe

SIGA
x
Sid Vicious, do Sex Pistols foi acusado de assassinar a namorada em 1978
Sid Vicious, do Sex Pistols, foi acusado de assassinar a namorada em 1978 crédito: Reprodução/Redes Sociais

O universo da música é frequentemente associado a glamour, sucesso e multidões em shows. No entanto, por trás das cortinas, alguns dos maiores nomes da indústria tiveram suas trajetórias marcadas por sérios problemas com a Justiça.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses casos geram intensa cobertura da mídia e dividem a opinião do público. As histórias são diversas e atingem artistas em diferentes momentos de suas carreiras.

Relembre alguns casos

Phil Spector

Considerado um dos produtores mais geniais da história da música e criador da técnica “Wall of sound”, Spector teve um fim de vida marcado pela prisão. Em 2009, foi condenado pelo assassinato da atriz Lana Clarkson, ocorrido em sua mansão seis anos antes. Ele morreu na prisão em 2021. 

R. Kelly

O cantor de R&B, que dominou as paradas de sucesso nos anos 1990 e 2000, foi condenado em múltiplos processos por crimes sexuais, incluindo abuso de menores e produção de pornografia infantil. As investigações se estenderam por décadas e levaram à sua prisão definitiva em 2019, expondo um esquema de exploração que durou anos.

Suge Knight

Cofundador da influente gravadora Death Row Records, lar de artistas como Dr. Dre e Tupac Shakur, Suge Knight foi sentenciado a 28 anos de prisão, em 2018, por atropelar e matar um homem durante uma briga em um set de filmagem.

Leia Mais

Sid Vicious

O baixista da icônica banda de punk rock Sex Pistols protagonizou uma das histórias mais trágicas do mundo da música. Em 1978, ele foi preso como principal suspeito de assassinar sua namorada, Nancy Spungen, em um hotel em Nova York. Vicious morreu de overdose antes que o caso fosse a julgamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tory Lanez

Em um caso mais recente, o rapper Tory Lanez foi condenado em 2023 por atirar nos pés da também rapper Megan Thee Stallion após uma discussão. O julgamento gerou grande repercussão e debate sobre violência e machismo no meio artístico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

celebridades crime estados-unidos musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay