5 casos criminais chocantes envolvendo estrelas da música mundial

O universo da música é frequentemente associado a glamour, sucesso e multidões em shows. No entanto, por trás das cortinas, alguns dos maiores nomes da indústria tiveram suas trajetórias marcadas por sérios problemas com a Justiça.

Esses casos geram intensa cobertura da mídia e dividem a opinião do público. As histórias são diversas e atingem artistas em diferentes momentos de suas carreiras.

Relembre alguns casos

Phil Spector

Considerado um dos produtores mais geniais da história da música e criador da técnica “Wall of sound”, Spector teve um fim de vida marcado pela prisão. Em 2009, foi condenado pelo assassinato da atriz Lana Clarkson, ocorrido em sua mansão seis anos antes. Ele morreu na prisão em 2021.

R. Kelly

O cantor de R&B, que dominou as paradas de sucesso nos anos 1990 e 2000, foi condenado em múltiplos processos por crimes sexuais, incluindo abuso de menores e produção de pornografia infantil. As investigações se estenderam por décadas e levaram à sua prisão definitiva em 2019, expondo um esquema de exploração que durou anos.

Suge Knight

Cofundador da influente gravadora Death Row Records, lar de artistas como Dr. Dre e Tupac Shakur, Suge Knight foi sentenciado a 28 anos de prisão, em 2018, por atropelar e matar um homem durante uma briga em um set de filmagem.

Sid Vicious

O baixista da icônica banda de punk rock Sex Pistols protagonizou uma das histórias mais trágicas do mundo da música. Em 1978, ele foi preso como principal suspeito de assassinar sua namorada, Nancy Spungen, em um hotel em Nova York. Vicious morreu de overdose antes que o caso fosse a julgamento.

Tory Lanez

Em um caso mais recente, o rapper Tory Lanez foi condenado em 2023 por atirar nos pés da também rapper Megan Thee Stallion após uma discussão. O julgamento gerou grande repercussão e debate sobre violência e machismo no meio artístico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata