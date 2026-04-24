Rapper D4vd tinha pornografia infantil no celular, diz promotoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotoria de Justiça do condado de Los Angeles afirmou que encontrou pornografia infantil no celular do rapper D4vd.

A promotora de Justiça adjunta Beth Silverman afirmou que foram analisados 20 a 30 terabytes de material e que a análise encontrou "uma quantidade significativa de pornografia infantil", segundo a imprensa americana.

O rapper foi indiciado pela Justiça americana na segunda-feira pelo assassinato de uma adolescente, cujo corpo em decomposição foi encontrado no ano passado no porta-malas de um veículo abandonado em Los Angeles.

O promotor Nathan Hochman disse que o cantor de 21 anos, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, deveria comparecer ao tribunal na segunda-feira para enfrentar múltiplas acusações pela morte de Celeste Rivas Hernández.

De acordo com a BBC, se for considerado culpado, D4vd poderá enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte.

Em abril, a polícia de Los Angeles prendeu David Burke, um músico de 21 anos conhecido profissionalmente como D4vd, sob suspeita de assassinar Celeste Rivas, de 14 anos, cujos restos mortais foram encontrados no ano passado no porta-malas dianteiro de um carro registrado em seu nome.

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Rivas, que era de um subúrbio a cerca de 110 km a sudeste de Los Angeles, estava desaparecida havia quase um ano e meio quando seus restos mortais em decomposição foram descobertos em setembro de 2025.