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Corpo encontrado no carro do cantor D4vd era 'irreconhecível', diz testemunha

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AFP
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Repórter
21/07/2026 19:25

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O corpo da adolescente encontrado no porta-malas do carro do cantor D4vd estava "irreconhecível" devido ao estado de decomposição, disse em depoimento um detetive, em um tribunal de Los Angeles, nesta terça-feira (21).

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D4vd, de 21 anos, cujo nome real é David Anthony Burke, enfrenta várias acusações, incluindo homicídio, pela morte de Celeste Rivas Hernández. O corpo dela foi encontrado no Tesla de Burke em setembro do ano passado, poucos dias antes da jovem completar 15 anos.

O detetive Joshua Byers, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou, durante o primeiro dia da audiência preliminar, que quando abriram o porta-malas ele reconheceu o "cheiro muito característico" de cadáver.

"Havia bastante decomposição, a ponto de o descolamento da pele (...) tê-la tornado irreconhecível", declarou Byers. Fotos dos restos desmembrados da menina foram exibidas no tribunal.

Burke, que compareceu à audiência vestido com um macacão laranja de presidiário, não reagiu quando as imagens foram exibidas.

Segundo os promotores, o cantor conheceu a menina quando ela tinha apenas 11 anos e os dois iniciaram um relacionamento sexual quando ela tinha 13.

"Ela me disse que tinha 18. Todos dizem que ela tinha 13", ouviu-se Burke dizer às autoridades em um vídeo de câmera corporal dos agentes exibido durante a audiência.

A mãe da vítima denunciou o desaparecimento em 2024. De acordo com a acusação, Burke a matou depois que ela ameaçou tornar pública a duradoura e ilegal relação.

Burke negou uma acusação de homicídio, outra de abuso sexual continuado de menor de 14 anos e outra de mutilação ilegal de restos humanos. Se for considerado culpado, poderá ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte.

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rfo/jgc/des/lb/mvl/ic/am

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