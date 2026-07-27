O horror da guerra pelo olhar de criança com família nazista

Quando Fatih Akin aceitou dirigir "Uma infância alemã", filme sobre um menino de família nazista baseado na infância do ator alemão Hark Bohm, seu amigo, ele não se sentia muito conectado à história. Essa herança não pertencia a ele, pensava o diretor de origem turca –, mas mudou de ideia após as filmagens. "Sou responsável por tudo que os humanos fazem com outros humanos. Isso é o que aprendi", diz.



O tema não era exatamente estranho a Akin. Crescido em Hamburgo, ele se tornou um rosto conhecido do cinema independente alemão após vencer o Urso de Ouro do Festival de Berlim com "Contra a parede", em 2004 e, principalmente, o Globo de Ouro de filme estrangeiro em 2017 por "Em pedaços", história sobre uma imigrante turca que quer se vingar dos neonazistas que assassinaram seu filho e marido.



"Todos os meus filmes falam de 'outsiders', de refugiados, de pessoas que deixam seu país para começar em outro lugar", diz Akin no terraço de um hotel na Croisette, durante o Festival de Cannes, onde "Uma infância alemã" foi exibido fora de competição no ano passado. Em comum, suas histórias investigam como essas pessoas redefinem a própria identidade quando já não pertencem ao lugar de partida ou destino.



Em seu novo filme, talvez a resposta seja mais complexa. É que Nanning, menino de 10 anos que é protagonista de "Uma infância alemã", não está partindo para lugar algum – pelo contrário, ele vive isolado na pacata e rural ilha de Amrum, no extremo norte da Alemanha, nos anos 1940. Seu pai, um oficial nazista, está no continente, e a mãe, também politicamente fervorosa, adoece e delira quando ouve na rádio que os alemães vão perder a guerra.



Só um pedaço de pão branco com manteiga e mel, ela diz ao garoto, poderia melhorar o seu humor. Nanning faz do comentário uma missão, e parte pela ilha em busca dos ingredientes para saciar a mãe. O problema é que, com a derrota iminente, o país vivia uma grave escassez de alimentos, piorada pelo decreto de racionamento severo do governo nazista.



REALIDADE VIOLENTA



Em sua jornada, Nanning recebe ajuda de alguns habitantes de Amrum, e a ira de outros pela conexão de sua família ao regime. Inocente e ignorante, o menino não entende por que há quem odeie Adolf Hitler, venerado em sua casa. Aos poucos, porém, ele é introduzido à realidade violenta, em cenas com um quê de grotesco, estilo que virou marca de Akin.



Em certo momento, por exemplo, correndo pela praia, ele encontra o corpo em decomposição de um soldado, com o rosto já carcomido. Em outra cena, Nanning, incapaz de matar o coelho que capturou para um fazendeiro em troca de um ingrediente, vê o homem estripar o animal em sua frente, e a câmera não ignora os órgãos escorrendo para fora do bicho.



Para Akin, esses são momentos de contato do menino com a brutalidade da guerra, que não chega visualmente a Amrum. "Ver a guerra, ver a vida e a morte por meio da natureza e entender que ele [Nanning] precisa fazer parte disso se quiser sobreviver", diz o diretor.



Para Akin, existe certo paralelo com o presente, em como as pessoas são acostumadas a normalizar as violências contemporâneas em seu cotidiano. "Minha filha de 12 anos viu a gravação da cena do coelho e odiou. As pessoas comem carne, mas deveriam ver como a carne é obtida. Ela não nasce no supermercado."



"Uma infância alemã" lembra "Jojo Rabbit", longa de Taika Waititi sobre um garoto obcecado por Hitler que descobre que a mãe está escondendo uma garota judia em sua casa. O longa de Akin, porém, não tem o mesmo humor meio punk, e acaba sendo um coming-of-age sobre a perda de inocência mais dramático.



A produção do longa é assinada pela Bombero International, empresa de Akin, e pela Warner. Antes de "Uma infância alemã", Akin conta que precisou desistir de alguns filmes por não conseguir financiá-los, entre eles um que deveria ser rodado em Hollywood.



"Foi uma experiência péssima. Trabalhei duro demais naquele filme. Fiz um storyboard inteiro, criei monstros e tudo mais. Reescrevi o roteiro por causa da greve dos roteiristas. E não recebi um único dólar por aquela merda", diz Akin, sem esconder a frustração. "A única razão pela qual me tornei produtor foi para proteger meus filmes e fazê-los do jeito que eu queria. E, às vezes, nem isso consigo."

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O desânimo com a indústria cinematográfica, porém, parece ficar de lado em nome de outro propósito. "O cinema sempre surpreende você. É sobre começar um filme como diretor e terminá-lo como autor. Esse é o mistério do cinema", diz ele. "É como o que Keith Richards disse sobre tocar guitarra. Existe um acorde secreto. Estou procurando esse acorde secreto." (Alessandra Monterastelli/FolhaPress)