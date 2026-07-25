Morre Chuck Russell, diretor de 'O Máskara', aos 74 anos

O cineasta Chuck Russell, diretor do longa "O Máskara" (1994), morreu em casa, na região de San Diego, na Califórnia, aos 74 anos. A informação foi confirmada pela família à Variety. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo os familiares, a morte aconteceu de forma inesperada. A Variety também informou que equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na tarde da última quarta-feira (22/7) após chamada para atender uma emergência médica envolvendo um homem inconsciente na residência do diretor.

Russell se consolidou em Hollywood como diretor, roteirista e produtor, com destaque em gêneros como ação e terror. Sua estreia na direção foi com "A hora do pesadelo 3: os guerreiros dos sonhos" (1987). No ano seguinte, esteve à frente do remake de "A bolha assassina".

O maior sucesso comercial veio com "O Máskara" (1994), estrelado por Jim Carrey. Russell também dirigiu "Queima de arquivo" (1996), com Arnold Schwarzenegger, e "O escorpião rei" (2002), com Dwayne Johnson, o The Rock. Seu último filme foi um remake de "Witchboard", de 1986, que ele escreveu e dirigiu em 2024.

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Russell deixa a esposa, Ania, com quem foi casado por 19 anos, os filhos Logan, Riley e Carlyn, a ex-esposa Patti Rao e a irmã Anne Jacob.