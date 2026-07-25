Blitz aposta na nostalgia com bom humor em show do Prime Rock

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Como de costume, não poderia faltar bom humor no show da Blitz. A banda carioca foi a segunda atração do Prime Rock, na tarde deste sábado (25/7), na Esplanada do Mineirão.

O repertório apostou na nostalgia, com hits como “Geme geme”, “A dois passos do paraíso” e “Você não soube me amar”. Também contou com versões de “Sonífera ilha”, dos Titãs; “Sentado à beira do caminho”, de Roberto e Erasmo Carlos; e “Biquíni de bolinha amarelinha”, famosa na voz de Celly Campello.

“As pessoas vivem me pedindo pra tocar Raul (Seixas). Então, aqui vai”, disse Evandro Mesquita antes de cantar “Aluga-se”.

Ponto alto do show foi a “invasão” de Leo Jaime em “A dois passos do paraíso”. O cantor foi uma das atrações do Camarote Secreto e, antes do show no palco exclusivo, resolveu dar uma “canja” na apresentação do amigo.

Conforme Evandro Mesquita disse recentemente ao Estado de Minas, o show da Blitz no Prime Rock seria um compilado dos melhores momentos da turnê “Agora é a hora”. E realmente foi. Adereços e figurinos da turnê foram trazidos para o palco do festival, como as divertidas máscaras e seios postiços que as backing-vocals Andréa Coutinho e Nicole Cyrne costumam usar para cantar “Biquíni de bolinha amarelinha”.

Evandro Mesquita desfilou sucessos no palco do Prime Rock, em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Com bom humor e irreverência, a Blitz apresentou um repertório repleto de clássicos Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Evandro Mesquita comandou o show da Blitz com sucessos que marcaram os anos 1980 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press A apresentação da Blitz foi uma das atrações do Prime Rock neste sábado (25/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Uma grande bola inflável com o nome da banda foi lançada ao público Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Figurinos, adereços e performances das backing vocals reforçaram o clima descontraído Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press Voltar Próximo

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Teve até “bolinha amarelinha” na apresentação, aliás. Na verdade, uma bolona inflável com o nome da banda que foi jogada ao público.