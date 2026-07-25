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MÚSICA

Blitz aposta na nostalgia com bom humor em show do Prime Rock

Banda carioca tocou hits da carreira e teve apresentação neste sábado (25/7) ‘invadida’ por Leo Jaime

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
25/07/2026 18:17

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O cantor Leo Jaime dividiu os vocais com Evandro Mesquita
Evandro Mesquita apostou na nostalgia e repertório incluiu "Geme geme", "A dois passos do paraíso" e "Você não soube me amar", além de versão de "Sonífera ilha", dos Titãs crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Como de costume, não poderia faltar bom humor no show da Blitz. A banda carioca foi a segunda atração do Prime Rock, na tarde deste sábado (25/7), na Esplanada do Mineirão.

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O repertório apostou na nostalgia, com hits como “Geme geme”, “A dois passos do paraíso” e “Você não soube me amar”. Também contou com versões de “Sonífera ilha”, dos Titãs; “Sentado à beira do caminho”, de Roberto e Erasmo Carlos; e “Biquíni de bolinha amarelinha”, famosa na voz de Celly Campello.

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“As pessoas vivem me pedindo pra tocar Raul (Seixas). Então, aqui vai”, disse Evandro Mesquita antes de cantar “Aluga-se”.

Ponto alto do show foi a “invasão” de Leo Jaime em “A dois passos do paraíso”. O cantor foi uma das atrações do Camarote Secreto e, antes do show no palco exclusivo, resolveu dar uma “canja” na apresentação do amigo.

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Conforme Evandro Mesquita disse recentemente ao Estado de Minas, o show da Blitz no Prime Rock seria um compilado dos melhores momentos da turnê “Agora é a hora”. E realmente foi. Adereços e figurinos da turnê foram trazidos para o palco do festival, como as divertidas máscaras e seios postiços que as backing-vocals Andréa Coutinho e Nicole Cyrne costumam usar para cantar “Biquíni de bolinha amarelinha”.

Evandro Mesquita desfilou sucessos no palco do Prime Rock, em BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Evandro Mesquita desfilou sucessos no palco do Prime Rock, em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Com bom humor e irreverência, a Blitz apresentou um repertório repleto de clássicos-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Com bom humor e irreverência, a Blitz apresentou um repertório repleto de clássicos Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Evandro Mesquita comandou o show da Blitz com sucessos que marcaram os anos 1980-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Evandro Mesquita comandou o show da Blitz com sucessos que marcaram os anos 1980 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
A apresentação da Blitz foi uma das atrações do Prime Rock neste sábado (25/7)-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
A apresentação da Blitz foi uma das atrações do Prime Rock neste sábado (25/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Uma grande bola inflável com o nome da banda foi lançada ao público-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Uma grande bola inflável com o nome da banda foi lançada ao público Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Figurinos, adereços e performances das backing vocals reforçaram o clima descontraído-Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press
Figurinos, adereços e performances das backing vocals reforçaram o clima descontraído Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press

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Teve até “bolinha amarelinha” na apresentação, aliás. Na verdade, uma bolona inflável com o nome da banda que foi jogada ao público.

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