Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Samuel Rosa diz que transição para carreira solo é gradual

Cantor e compositor apresentou músicas da carreira solo ao lado de hits do Skank no Prime Rock, na Esplanada do Mineirão, neste sábado (25/7)

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
25/07/2026 19:45 - atualizado em 25/07/2026 19:45

compartilhe

SIGA
×
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7)
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Quando o Skank anunciou o fim das atividades, em 2023, Samuel Rosa deu várias declarações dizendo que o grupo estava virando um cover de si mesmo. No show no Prime Rock, na Esplanada do Mineirão, na tarde deste sábado (25/7), porém, o cantor e compositor não deixou fora hits de sua antiga banda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Eu me referia ao processo criativo", disse o músico ao Estado de Minas depois do concerto. "Toda banda expira no quesito criação. Em um determinado momento, ela passa a ficar apenas defendendo seu repertório", explicou.

Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7)-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7)-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7)-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Samuel Rosa se apresentou no Prime Rock neste sábado (25/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Responsável por um dos shows mais empolgantes do Prime Rock, Samuel Rosa tocou "Tão seu", "Jackie Tequila", "Dois rios", entre outros clássicos do Skank. E também apresentou músicas de seu disco mais recente, "Rosa", e uma versão de "Tarde vazia", do Ira!. Ele, inclusive, gravou com a banda paulistana.

"Não posso ser proibido de defender minhas músicas. Muita gente perguntava: 'Você pode tocar as canções do Skank?'. Eu respondia: "Claro! Você também pode'", lembrou, em tom bem-humorado.

"É óbvio que eu não vou encarar uma multidão de 30 mil pessoas, encarar uma carreira solo e ter uma amnésia com meu passado", ressaltou. "Hora nenhuma eu disse que não tocaria minhas músicas (gravadas com o Skank). Quero insistir nas músicas recentes, da carreira solo. Mas isso não vai ser da noite para o dia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No palco, Samuel fez outro aceno ao Skank: chamou o ex-colega de banda Haroldo Ferretti para tocar bateria em algumas canções.

Tópicos relacionados:

mineirao musica rock skank

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay