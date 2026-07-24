'Ebenezer': Johnny Depp volta ao cinema sombrio e irreconhecível

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Johnny Depp está de volta às grandes produções de Hollywood com o filme “Ebenezer”, nova adaptação do clássico “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens. O ator assume o papel de Ebenezer Scrooge e aparece transformado em uma versão que promete ser mais sombria e intensa.

O primeiro trailer apresenta Depp como "O Mestre dos Desajustados" antes de mostrar sua caracterização. Em seguida, o ator pronuncia a frase "É bom estar de volta", marcando seu retorno simbólico às telonas em uma grande produção.

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A prévia revela momentos da convivência de Ebenezer com a família, com destaque para Daisy Ridley, que interpreta Emily Cratchit, e Sam Claflin, no papel de Fred, sobrinho do protagonista. O público também acompanha o encontro de Scrooge com o Fantasma do Natal Passado, vivido por Andrea Riseborough.

O vídeo ainda mostra o protagonista enfrentando Bob Cratchit, interpretado por Rupert Grint, e em uma discussão com Marley, personagem de Ian McKellen. Enquanto as cenas se desenrolam, a frase "O nome você conhece. A história, não." sugere que o longa explorará novos aspectos da narrativa.

Um clássico revisitado

Baseado na obra de Charles Dickens, o enredo acompanha a jornada de transformação de Scrooge, um homem mal-humorado que detesta o Natal. Na véspera da data, ele recebe a visita de três espíritos que o forçam a revisitar o passado, compreender o presente e refletir sobre um futuro sombrio.

Com direção de Ti West, conhecido por “Pearl” e “MAXXXINE”, o filme tem estreia prevista para 13 de novembro de 2026. Além de Depp, o elenco conta com Andrea Riseborough, Sam Claflin, Ian McKellen, Tramell Tillman, Daisy Ridley e Rupert Grint.

A campanha de divulgação ganhou força com o primeiro pôster, que mostra parte do rosto de Johnny Depp sob um chapéu preto. O ator também apareceu caracterizado como Scrooge na San Diego Comic-Con, interagindo com os fãs sem sair do personagem.

Em entrevista à Variety, Ian McKellen elogiou a dedicação do colega de elenco, afirmando que Depp estava "efervescente, engraçado, irreverente e sério - tudo ao mesmo tempo" durante as gravações.

“Ebenezer” marca o retorno de Johnny Depp às grandes produções após mais de sete anos. Os últimos trabalhos de grande alcance foram “Animais fantásticos: os crimes de Grindelwald” (2018) e “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017). Recentemente, o artista dirigiu o longa “Modi: três dias na asa da loucura” e está confirmado no elenco de “Day drinker”, com Penélope Cruz.

Ao longo das décadas, “Um conto de Natal” recebeu diversas adaptações, como a animação “Scrooge: um conto de Natal” (2022) e a versão com Jim Carrey em 2009.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.