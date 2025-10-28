Johnny Depp pode voltar aos grandes papéis de Hollywood

"Um conto de Natal", livro homônimo de Charles Dickens, ganhará duas novas adaptações para o cinema. Uma delas, em desenvolvimento pela Paramount Pictures, terá direção de Ti West, responsável pela trilogia de terror "X", e pode reforçar o retorno de Johnny Depp aos grandes papéis de Hollywood.



Protagonista

O ator foi confirmado, no ano passado, como protagonista do filme americano "Day drinker", em que está previsto para contracenar com Penélope Cruz. A produção está programada para estrear em 2026.



Segundo a Variety, Depp estaria em negociações finais para interpretar Ebenezer Scrooge, protagonista da história clássica de Dickens.



Depp ficou longe dos holofotes nos últimos anos, apesar de ter participado de filmes menores e fora de Hollywood, após ir a julgamento, em 2022, por acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher, a atriz Amber Heard.



O imbróglio envolvendo o ex-casal terminou em 2022 com a sentença favorável a Johnny Depp.



A Justiça determinou que o astro americano deve receber US$ 15 milhões (cerca de R$ 71 milhões) de Heard.



Motivado pelo processo movido por Depp após a ex publicar artigo de opinião acusando-o de violência doméstica, o julgamento teve, em suas mais de 100 horas de testemunhos, acusações mútuas de abuso de drogas e violência, e até uma acusação escatológica – segundo a qual Heard teria defecado na cama de Depp após uma briga do casal.



Houve também episódios de estupro com garrafa, inspeção procurando cocaína na vagina, uivos pela janela do carro e enforcamento na lua de mel.



Dickens também com Dafoe

A outra nova versão de "Um conto de Natal", em desenvolvimento pela Warner Bros. Pictures, já havia sido anunciada em junho e terá roteiro e direção de Robert Eggers, que lançou neste ano a sua releitura do vampiro "Nosferatu".



A ideia é que o cineasta também retome a sua parceria com Willem Dafoe, que desponta como o principal nome entre os cotados para interpretar Scrooge nesta versão. Eggers e Dafoe já trabalharam juntos nos filmes "O farol", "O homem do Norte" e "Nosferatu".



"Um conto de Natal" conta a história de um homem idoso amargurado que recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio e de outros três espectros, o do Natal passado, do presente e o do futuro. Durante o processo, ele reavalia a sua índole e tenta se dedicar ao espírito natalino.



A obra já foi adaptada diversas vezes para a televisão e os cinemas; em 2009, deu à luz uma versão animada, "Os fantasmas de Scrooge", que contou com Jim Carrey como a voz do protagonista. No Brasil, Miguel Falabella interpretou o protagonista em uma versão teatral apresentada em São Paulo.