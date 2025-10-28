Escritor Itamar Vieira Jr é o convidado do Sempre o Papo de hoje
No auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele fala sobre o livro "Coração sem medo", que lança nesta terça-feira (28) em Belo Horizonte
Itamar Vieira Junior está sempre atento às redes sociais. Toda vez que algum leitor o marca em fotos ou vídeos curtos, ele compartilha. “Acho que é uma maneira sutil de devolver o carinho deles. Afinal, o que seria dos escritores sem os leitores...”, comenta o baiano.
Foi algo que aprendeu com Jorge Amado. “Lendo a biografia dele, descobri que todas as cartas recebidas dos fãs eram respondidas. Era uma forma de demonstrar carinho”, afirma.
Nos últimos dias, a maior parte das publicações compartilhadas foram de exemplares de “Coração sem medo”, livro que saiu recentemente pela Todavia e será lançado em Belo Horizonte nesta terça-feira (28/10), durante o Sempre um Papo – TCE Cultural, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A obra encerra a Trilogia da Terra”, iniciada com “Torto arado” (2019) e seguida por “Salvar o fogo” (2023). Neste terceiro volume, a história avança algumas gerações na linhagem de Donana – avó das irmãs Bibiana e Belonisia, protagonistas de “Torto arado”. A trama se concentra na bisneta dela, Rita Preta.
A vida da moça é marcada por tragédias. Na infância, quase se afogou enquanto nadava no rio e levou a culpa pela morte dos irmãos. Começou a trabalhar ainda na adolescência como empregada doméstica. E, já na fase adulta, tem que lidar com o desaparecimento do filho na favela onde mora.
Ainda que o escritor não tenha muita experiência com a vida nas comunidades das grandes cidades como tem com a vida no campo, pois trabalhou como analista em reforma e desenvolvimento agrário no Incra por quase 20 anos, não é o ambiente da história o ponto principal, e sim a experiência humana. “É onde a literatura se debruça”, diz Itamar.
SENTIMENTOS
“A literatura se difere de qualquer outro texto narrativo pela capacidade de mostrar e manipular nossas subjetividades. O ser humano é feito de muitas coisas – de certa dose de medo, coragem, alegria e também de dor. Então, quando a gente escreve, todos esses sentimentos nos atravessam, e é a partir do contato com esses sentimentos que somos capazes de entender do que se constitui nossa humanidade”, acrescenta.
Vencedor dos prêmios Jabuti, Oceanos, LeYa e Montluc Rèsistance et Liberté, Itamar é hoje um dos poucos escritores brasileiros que desfrutam o privilégio de viver unicamente de literatura, sendo quase pop star no segmento. A fama, no entanto, não o incomoda. Tampouco o intimida o risco de o culto à pessoa se tornar maior do que a própria obra.
“Existem muitos autores que se tornaram populares e isso não ofuscou a literatura deles”, afirma o escritor, citando Fernando Pessoa, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado.
Concluída a Trilogia da Terra, Itamar não descarta voltar aos contos e histórias curtas, que chegou a publicar em “Dias” (2012) e “Doramar ou a Odisseia” (2021).
“Nunca deixei de escrevê-los. Tenho um número bom guardado, mas ainda sem previsão de lançamento, porque não gosto de fazer muitos planos para o futuro. Gosto de focar naquilo a que estou dedicado no momento”, destaca.
SEMPRE UM PAPO – TCE CULTURAL
Com Itamar Vieira Junior. Nesta terça-feira (28/10), às 19h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Av. Raja Gabáglia, 1.315, Luxemburgo). Entrada franca, por ordem de chegada.