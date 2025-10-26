Assine
Autora brasileira entre os nomes escolhidos para coletânea de contos da Penguin

A gaúcha Carol Bensimon terá conto publicado ao lado de Murakami, Salman Rushdie e Mia Couto

Guilherme Amado e Tatiana Farah
26/10/2025 09:34

A escritora Carol Bensimon só tem motivos para comemorar. Seu conto “Sparks” vai integrar a antologia de contos publicada pela Penguin no ano que vem. Autora de “Diorama” e “O clube dos jardineiros de fumaça”, a gaúcha dividirá as páginas do livro com autores consagrados como Haruki Murakami, Mia Couto, Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin e a vencedora do Nobel de Literatura Olga Tokarczuk.

Em sua página no Instagram, a escritora confessou que “chega a dar um nervoso” estar entre esses autores. “Eu, a guria de Porto Alegre escrevendo um romance lésbico de estrada, jamais imaginou que, quase quinze anos depois, Cora e Julia estariam tão bem acompanhadas”, escreveu ela.

Cora e Julia são as personagens de “Todos adorávamos caubóis”, um dos primeiros livros de Bensimon, de 2013.

“The Penguin book of international short story” reúne contos de 34 autores e será lançado em abril do próximo ano.

