Autora brasileira entre os nomes escolhidos para coletânea de contos da Penguin
A gaúcha Carol Bensimon terá conto publicado ao lado de Murakami, Salman Rushdie e Mia Couto
A escritora Carol Bensimon só tem motivos para comemorar. Seu conto “Sparks” vai integrar a antologia de contos publicada pela Penguin no ano que vem. Autora de “Diorama” e “O clube dos jardineiros de fumaça”, a gaúcha dividirá as páginas do livro com autores consagrados como Haruki Murakami, Mia Couto, Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin e a vencedora do Nobel de Literatura Olga Tokarczuk.
Em sua página no Instagram, a escritora confessou que “chega a dar um nervoso” estar entre esses autores. “Eu, a guria de Porto Alegre escrevendo um romance lésbico de estrada, jamais imaginou que, quase quinze anos depois, Cora e Julia estariam tão bem acompanhadas”, escreveu ela.
Cora e Julia são as personagens de “Todos adorávamos caubóis”, um dos primeiros livros de Bensimon, de 2013.
“The Penguin book of international short story” reúne contos de 34 autores e será lançado em abril do próximo ano.