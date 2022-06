Johnny Depp vence processo de difamação contra Amber Heard

Amber Heard esteve presente no tribunal para ouvir o veredito (foto: AFP)

O ator Johnny Depp venceu o processo de difamação movido contra Amber Heard, com quem foi casado entre 2015 e 2017. Em sua contra-acusação, a atriz também obteve uma vitória no julgamento.

A decisão do Tribunal do Condado de Fairfax, localizado no Estado norte-americano da Virgínia, foi anunciada nesta quarta-feira (1º/6). O júri considerou que a atriz deve pagar uma indenização de US$ 15 milhões a Depp, que deve pagar US$ 2 milhões a ela.

Após o veredicto, Amber Heard, que estava presente no tribunal, afirmou que sua derrota no caso significa um "revés" para as mulheres que se manifestam, dizendo que sente que perdeu seu direito à liberdade de expressão.

"A decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido", ela declarou em entrevista ao site TMZ.

Violência

Para ela, a decisão do tribunal coloca em xeque a ideia de que a violência contra mulheres deve ser levada a sério. "Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um revés. Ele faz o relógio voltar a uma época em que uma mulher que se manifesta poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Apoia a ideia de que a violência contra as mulheres não deve ser levada a sério", ela diz.

"Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas de que vencemos no Reino Unido", ela aponta.

"Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste por parecer ter perdido um direito que eu achava que tinha como americanoa: de falar livre e abertamente", conclui a atriz.

Johnny Depp não compareceu ao tribunal para ouvir o veredicto. O ator está no Reino Unido e acompanhou o anúncio da decisão do júri por meio de uma chamada de vídeo.

O caso

O ator processava Amber Heard por conta de um artigo escrito por ela e publicado em dezembro de 2018 pelo jornal The Washington Post. No texto, Heard fez uma declaração sobre abusos domésticos sem mencionar o ator.

Ele, então, moveu uma ação judicial por difamação na qual pedia uma indenização de R$ 50 milhões.

O ator apontava três pontos do artigo em que ele foi difamado. O júri concordou com todos e ainda disse que Heard agiu com "malícia", o que significa que ela sabia que as declarações eram falsas.

Contra-acusação

A atriz, por sua vez, o contra-acusou dizendo ter sido supostamente difamada por um antigo advogado de Depp. Ela pedia uma indenização de US$ 100 milhões.

A atriz apontava três pontos das declarações do advogado em que ela foi difamada. O júri só concordou com uma delas.

Ao longo do julgamento, Johnny Depp negou ter agredido Amber Heard ou qualquer outra mulher e disse que ela era a pessoa que havia se tornado violenta na relação.

Além disso, os dois afirmaram que suas respectivas carreiras tinham sido prejudicadas por conta de todo o imbróglio judicial. A defesa da atriz afirmou que ela perdeu US$ 50 milhões em contratos de trabalho.

Já a defesa de Depp afirmou que o ator receberia US$ 22,5 milhões pelo sexto filme da franquia "Piratas do Caribe", da qual ele foi desligado após as acusações de violência doméstica.

Os dois de conheceram em 2011, no set de filmagens do filme "Diário de um jornalista bêbado" (2011). Em 2015, eles se casaram e, em 2017, oficializaram o divórcio.