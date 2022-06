"O júri me deu minha vida de volta", afirma Johnny Depp

Johnny Depp no tribunal em Fairfax, na semana passada (foto: Steve Helber / POOL / AFP)

Depois do veredito que considerou que Amber Heard difamou Johnny Depp no texto que publicou no "Washington Post" em 2018, em que afirmava ser vítima de abuso doméstico, o ator divulgou um texto em que agradece o resultado e afirma que o júri lhe deu a vida de volta. Ele nega as acusações.







"Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos os que se mantiveram firmes em seu apoio a mim. Eu me sinto em paz sabendo que finalmente consegui isso"





O ator se disse emocionado com "a avalanche de amor e apoio colossal e delicadeza" que recebeu "do mundo todo".





"Espero que minha busca por que a verdade fosse dita ajude outros, homens e mulheres, que se encontrem na mesma situação, e aqueles que os apoiem a nunca desistir. Também espero que agora voltemos à posição de inocente até que se prove em contrário, na esfera judical e na mídia".