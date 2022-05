Em meio à briga judicial, Johnny Depp canta em show de rock

Depp e amigo apresentaram alguns clássicos do rock (foto: Reprodução/Instagram)

Johnny Depp fez uma participação especial surpresa no show do roqueiro Jeff Beck, na Inglaterra, na noite do último domingo (29/5). Em meio à briga judicial com a ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp aceitou o convite do grande amigo Jeff Beck, 75 anos, para tocar alguns covers famosos no palco do Sheffield City Hall.