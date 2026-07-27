Mulheres brilham na etapa classificatória do Fenac em Tiradentes

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A primeira etapa classificatória do 56º Festival Nacional da Canção (Fenac) terminou neste fim de semana, em Tiradentes, com protagonismo feminino. As quatro músicas selecionadas para as semifinais foram compostas e interpretadas por artistas mulheres, que garantiram vaga na próxima fase da competição, marcada para os dias 4 e 5 de setembro, em Boa Esperança.



Durante dois dias de programação, a Praça da Rodoviária foi palco para as apresentações de 20 canções inéditas. Compositores de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Sergipe, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul participaram da disputa.



A comissão julgadora reuniu profissionais das áreas de música, jornalismo e produção cultural. O júri optou pelas músicas "Por um triz", de Amandona (Belo Horizonte); "Infinita", de Bruna Moraes e Vinicius Paes, interpretada por Bruna Moraes (Imbituba-SC); "Arrastada", de Patrícia Polayne (Aracaju-SE); e "15 mil pedaços", de Pilar Gomes Moura (Campo Grande-MS). Cada uma já garantiu o prêmio mínimo de R$ 2,5 mil.



Esta edição do Fenac recebeu cerca de 1.200 músicas inscritas. Desse total, 120 foram selecionadas, cujos autores e intérpretes são naturais de 22 estados do Brasil. Mais do que a origem territorial, esse recorte evidencia a multiplicidade sonora do repertório que será apresentado nas cidades que recebem o festival. As músicas transitam por estilos típicos do Amapá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de diferentes estados do Nordeste.



VITRINE

Idealizador do festival, Gleizer Naves explicou recentemente ao Estado de Minas o motivo de apenas quatro composições passarem para as semifinais. “Não tem jeito. Se mudar o esquema, não vai caber. Não posso levar 40 músicas para Boa Esperança, porque não tem jeito de apresentar tantas semifinalistas. Então, infelizmente, só quatro canções passam para as semifinais”, afirmou. “Os compositores, no entanto, estão entendendo que não é só ganhar. O mais importante é mostrar o trabalho”.



Além da competição, o público acompanhou, no sábado (25/7), show de Sidney Magal, que apresentou sucessos como "O meu sangue ferve por você" e "Sandra Rosa Madalena".

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A próxima etapa do Fenac será realizada em São Thomé das Letras, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. No sábado (1º/8), também será realizado show da banda 14 Bis. Depois, o circuito passa por Campo Belo, Coqueiral, Perdões e Nepomuceno, antes das semifinais, em Boa Esperança, em 4 e 5 de setembro. A finalíssima está marcada para o dia 6, também em Boa Esperança. O vencedor levará o troféu Lamartine Babo e mais R$ 23 mil. n