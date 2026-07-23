Jão anuncia retorno com teaser misterioso na Globo após hiato de um ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Jão anunciou a retomada da carreira musical nessa quarta-feira (22/7) com um breve comercial exibido durante o intervalo da novela "Quem Ama Cuida", na TV Globo. O vídeo de poucos segundos mostrou o artista com visual renovado, de cabelo escuro e bigode, enquanto retira a poeira de objetos em um cenário misterioso.

ATENÇÃO ???? Jão está OFICIALMENTE de volta! Em pleno horário nobre na TV Globo, o cantor anunciou uma contagem regressiva que sugere um anúncio ao meio-dia de amanhã (23). pic.twitter.com/SUUMrJwz77 — PAPELPOP (@papelpop) July 22, 2026

Simultaneamente, o site oficial do cantor foi alterado para o endereço eusemprevolto.com, exibindo uma contagem regressiva com término previsto para as 12h desta quinta-feira. A ação se soma a uma parceria com o Google, onde a pesquisa pelo nome de Jão exibe flores brancas na tela, um detalhe que fãs interpretam como pista para a nova temática.

Com o anúncio, o nome do cantor registrou um crescimento de mil por cento nas buscas do Google, segundo o Google Trends.

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Audição para 15 mil pessoas

Documentos da Prefeitura de São Paulo confirmam a realização de um evento chamado “Audição – Jão” no próximo domingo (26/7), no Vale do Anhangabaú. A estrutura, que inclui um palco com mais de 30 metros de largura, tem capacidade para receber cerca de 15 mil pessoas e marcará a primeira aparição pública do artista desde o hiato.

A audição reforçou as especulações de que o quinto álbum de Jão será lançado no dia seguinte, em 27 de julho. A teoria se baseia na estratégia do álbum "Super", de 2023, quando uma audição para 12 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera antecedeu em um dia a estreia do disco nas plataformas digitais.

O retorno encerra um período de afastamento que começou após o fim da era "Super". Jão anunciou uma pausa em janeiro de 2025, durante o "Fantástico", e a oficializou em abril, após seu show no Lollapalooza. Na época, ele afirmou que precisava desacelerar para criar algo de valor.

Durante o hiato, o cantor enfrentou o luto pela morte de seu pai, o empresário Carlos Alberto Balbino, que faleceu aos 61 anos em junho de 2025, em Américo Brasiliense, cidade natal do artista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.