Trio Janaju é só alegria em "Lindeira", seu álbum de estreia

O trio Janaju, formado pelo compositor, violonista e arranjador Jaime Alem, que por 25 anos foi diretor musical de Maria Bethânia, lança o primeiro álbum, “Lindeira”, com 10 faixas. Antes de tudo, é um projeto familiar: a Jaime se juntam Nair Cândia, mulher dele, e a cunhada Jurema de Cândia, backing vocal de Roberto Carlos há muitos anos.



A origem do grupo está nos saraus domésticos realizados pelos três. “Reuníamos muitos amigos e a gente cantava de tudo, das músicas da nossa adolescência às atuais, sem preconceito: Beatles, Paul Simon, Mamas and The Papas, Crosby, Still e Nash. E tudo do Brasil. A gente misturava rock com moda de viola e continuamos fazendo isso. No nosso show, tem Lô Borges, Edu Lobo, Bituca. A diversidade é a principal característica do Janaju”, explica Alem.

Essa história começou na cidade paulista de Jacareí, quando todos eram jovens. Alem compara o trabalho do Janaju a um jardim. “As sementes remontam à minha adolescência e juventude, às canções da memória afetiva e também às novas parcerias com Etel Frota e Paulo César Pinheiro.”

Prazer de cantar



Além do gosto por sarau, o trio compartilha o prazer de cantar. “Temos a consciência de que passamos isso para o público. Fizemos o show de lançamento de 'Lindeira' no Teatro Rival, no Rio, e foi emocionante, com o público dizendo estar feliz ali. É este o nosso maior prazer: fazer com que as pessoas fiquem felizes com o nosso canto.”



Passado e futuro se encontram no Janaju, pois Jaime resgatou canções da adolescência, atualizou letras e compôs músicas novas.

“Das coisas atuais, ganhei uma parceira fantástica, a Etel Frota, que nos brindou com as letras de 'Lindeira' e da faixa que abre o álbum, ‘O rio que chora’. São músicas que abordam o amor e a natureza”, detalha.

Guimarães Rosa



A paranaense Etel também é autora de “Sete trovas”, gravada por Maria Bethânia. Romancista e poeta, ela faz parte da Academia Paranaense de Letras. Sua “Lindeira” remete a Guimarães Rosa.

“Etel usa algumas frases dele. Tem aquela coisa do amor, não digo proibido, mas que está na fronteira entre o que se pode admitir e o que se nega, o que me lembrou Diadorim”, diz Jaime Alem.



Outra faixa do álbum é a moda de viola “Catira do Pinheiro”, parceria de Alem com Paulo César Pinheiro. Roberto Carlos autorizou o trio a gravar sucessos dele e de Erasmo Carlos. O medley do Janaju traz “As canções que você fez pra mim”, “Eu te amo, te amo, te amo”, “Se você pensa” e “É preciso saber viver”.



Ao comentar o repertório, Jaime Alem diz que ele, Jurema e Nair fizeram “o que deu na telha”, sem preconceito ou censura.

“Você sai de uma catira e vai para um Roberto Carlos. Sai do Roberto Carlos e vai para ‘Recém-nascido’, música suingada, meio reggae. Na verdade, a gente não teve o pensamento de direcionar a música para tentar fazer uma coisa comercial.”



O exemplo, aliás, vem de Minas. “Fizemos como o pessoal do Clube da Esquina. Como disse o Wagner Tiso, o pessoal do Clube não pensava em sucesso, queria fazer música, tocar um com o outro e ser feliz”, comenta Alem. “É exatamente isso: a gente quer aproveitar o momento de criação, de convívio, de cantar. Estamos muito felizes com este trabalho.”



Baião e Beatles

O álbum tem o rockzinho de “Eu te amo”, o baião de “Terra de heróis” e a valsa de “Sonhos de contos reais”, comenta o maestro e compositor. “'Enigma' é country na primeira parte e reggae na segunda, enquanto ‘Nem vem’ é um rock satírico, brincadeira que fizemos citando 'Ob-la-di- ob-la-da”, dos Beatles”, detalha.



Na faixa “Lá onde eu moro”, o samba comparece. “Nesta música, a gente abre vozes, canta em uníssono, faz onomatopeia, ri. É muito alegre, por isso a escolhemos para o videoclipe. A gente está feliz por tudo o que estamos fazendo”, conclui Jaime Alem.



FAIXAS

“O rio que chora”

De Jaime Alem e Etel Frota

“Lá onde eu moro”

De Jaime Alem

“Lindeira”

De Jaime Alem e Etel Frota

“Recém-nascido”

De Jaime Alem

“Sonhos e contos reais”

De Carlos Rocha e Jaime Alem

“Terra de heróis”

Carlos Rocha e João Marcos Alem

Medley: “As canções que você fez pra mim”, “Eu te amo, te amo, te amo”, “Se você pensa” e “É preciso saber viver”

De Roberto e Erasmo Carlos

“Enigma”

De Jaime Alem

Nem vem”

De Jaime Alem

“Catira do Pinheiro”

De Jaime Alem e Paulo César Pinheiro

“LINDEIRA”



• Álbum do trio Janaju

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais