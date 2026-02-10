Assine
Álbum de Cliff Korman e Carlos Malta resgata obra autoral de Paulo Moura

Pianista e saxofonista lançam 'Saudade do Paulo', com sete composições de Moura, que morreu em 2020, e choro de Cliff dedicado a ele

Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
10/02/2026 02:00

Músicos Carlos Malta, segurando o saxofone, e Cliff Korman estão lado a lado e sorriem para a câmera
Carlos Malta e Cliff Korman resgataram a produção autoral de Paulo Moura, que morreu em 2010 crédito: Isabela Espíndola/divulgação

Paulo Moura (1932-2010) é um dos músicos mais importantes do Brasil. O maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista ganha homenagem de dois pupilos: os instrumentistas Carlos Malta e Cliff Korman. O duo acaba de lançar o álbum “Saudade do Paulo” (Biscoito Fino), com oito temas, sete compostos pelo homenageado e a faixa-título de Korman, o choro que batiza o disco.

Profundos conhecedores da obra do mestre, os dois reinterpretam ao piano e sax sete criações autorais dele. Apenas “Saudade do Paulo” foi gravada com Cliff ao piano e Carlos Malta na flauta.

Leia Mais

Tudo começou quando Cliff ligou para Carlos contando que tinha em mãos composições de Paulo Moura. Amigo da viúva Halina Grynberg, o pianista cuida do acervo do mestre. Ao ouvir a proposta de gravar um disco, Malta topou na hora.

“A gente fez o reconhecimento de todo o território estabelecido pelas composições dele. Cada melodia é espetacular”, revela Malta.

“Fizemos um show no Rio para dar uma experimentada no repertório. Essa situação não tinha a ver com o álbum, mas a gente colocou as músicas no meio do show para ir esquentando. Então, fomos para o estúdio e pintou um negócio legal: uma viagem em cada música, como se cada uma fosse um quadro, uma história diferente”, revela.

O álbum é um tributo à melodia brasileira, explica Malta. “A música do Paulo parece canção de subúrbio, uma valsa”, diz, citando “Linda” e “Tempos felizes”. Mas Moura também tinha seu lado jazzístico, o que se nota na faixa “Guadaloupe”.

Mestre dos sopros, Malta é ás da flauta, saxofone, clarinete e clarone. Explica que optou pelo sax soprano porque foi esse o instrumento de Paulo Moura em boa parte de sua carreira, embora no final ele se dedicasse ao clarinete. “Quando o vi tocando sax soprano nos anos 1970, eu disse: quero tocar este instrumento”, recorda.

Simbiose perfeita

O álbum, ao mesmo tempo, é espontâneo e parece música para sala de concerto, diz Carlos Malta. “Sax e piano têm simbiose perfeita, uma conversa muito linda, bem estabelecida. Eu e Cliff já temos uma bagagem e o fato de termos convivido o Paulo ajudou muito.”

Malta estudou com Paulo Moura no Instituto Villa-Lobos nos anos 1970 e 1980, antes de fazer parte do grupo de Hermeto Pascoal. Americano radicado no Brasil, Cliff Korman criou duo com Paulo Moura nos anos 1990, quando ainda morava nos Estados Unidos. O saxofonista introduziu o pianista no universo da música brasileira e os dois formaram um duo, só desfeito com a morte de Moura.

Korman observa que Paulo nunca fez um projeto com foco em seu próprio repertório. “Resolvemos gravar o disco para para homenageá-lo como compositor e também para dar continuidade ao que ele nos passou”, afirma.

  • Ouca 'Ternura', com Paulo Moura:

Malta e Korman trabalham juntos há décadas. “Fomos amadurecendo nossa relação musical até chegar o momento em que seria muito interessante considerar uma homenagem ao Paulo. Carlos tem relação forte com Paulo como saxofonista, como aluno e como referência. Carlos é um mestre da música de sopro brasileira”, elogia.


FAIXA A FAIXA

“Guadaloupe”
• De Paulo Moura

“Tarde de chuva”
• De Paulo Moura

“Fibra”
• De Eloir Moraes e Paulo Moura

“Tempos felizes”
• De Paulo Moura

“Lavadeira's blues”
• De Paulo Moura

“Linda”
• De Paulo Moura

“Saudade do Paulo”
• De Cliff Korman

“Mulatas etc e tal”
• De Paulo Moura

“SAUDADE DO PAULO”


• Álbum de Carlos Malta e Cliff Korman
• Oito faixas
• Gravadora Biscoito Fino
• Disponível nas plataformas digitais

