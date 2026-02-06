Onze cantoras participam do novo álbum de Mu Carvalho

Em “O mundo é meu jardim”, o cantor, compositor, tecladista, produtor e arranjador Mu Carvalho está cercado de 11 vozes femininas. Com nove faixas, o álbum reúne as cantoras Zizi Possi, Gabi Hartmann, Celeste Caramanna, Ana Zingoni, Alma Thomas, Monique Kessous, Vanessa Moreno, Lorenza Possa e o trio SalDoce, com Brenda Luce, Fernanda Francis e Mariana Eis.



O oitavo disco de carreira de Mu traz canções em português, francês, italiano e inglês, compostas por Paulinho Tapajós, Moraes Moreira, Tavinho Paes, Fausto Nilo, Claudio Nucci, Dudu Falcão, Tuca Oliveira, Jonas Myrin, Gabi Hartmann e Celeste Caramanna.

“Quando comecei o disco, havia melodias que não cabiam na minha voz. Pensei em convidar algumas cantoras para interpretá-las”, diz Mu. Ao lado de novas canções, havia aquelas do “baú” do carioca. É o caso de “As pessoas são pessoas”, parceria com Paulinho Tapajós.



“Fizemos essa há 40 anos, pensando em Roberto Carlos, porém ela ficou guardada. Nem chegou aos ouvidos de Roberto”, comenta.



Um dos primeiros convites de Mu foi para Zizi Possi. “Ela adorou e topou participar do projeto. Pensei em vozes que amo e são bonitas, então mandava duas ou três músicas para cada cantora escolher a sua. Monique Kessous escolheu ‘As pessoas são pessoas’, uma balada romântica. Zizi escolheu ‘Promessas mis’, que fiz com Moraes Moreira pouco antes de ele nos deixar”, conta o músico.



“Un'atra vita” surgiu com letra em português de Dudu Falcão. “Achei que ela tinha linha melódica italiana, sempre a imaginei com letra em italiano”, conta. “Vi uma entrevista da cantora italiana Celeste Caramanna, fiquei encantado com seu interesse pela música brasileira. Escrevi para ela, contei que tinha uma música e adoraria fazer a versão em italiano. Ela topou, me mandou a nova versão, cantando ao violão, já com linda letra em italiano.”

Bossa francesa

Mu, que mora em Paris, mandou outra melodia para a francesa Gabi Hartmann. “Conheci a Gabi em Paris, quando fui a um concerto dela, que já conhecia meu irmão Dadi. Havia feito aquela bossa instrumental para um filme, só foi usada nele. Ela escreveu a letra em francês e assim nasceu ‘Je t'aime tour simplement’”, recorda.

Já “Aconteceu em Búzios” veio do baú do carioca com letra de Tavinho Paes. “Ana Zingoni resolveu cantá-la. É uma balada linda”, diz Mu. Outra das antigas é “Pro amor entender melhor”, parceria dele com Dudu Falcão.

“O disco foi numa forma de trazer à luz músicas que estavam guardadas, mas em um lugar muito especial, no meu coração”, explica ele, citando também “Domingo novo”, parceria com Fausto Nilo, interpretada pela paranaense Lorenza Pozza.

Mu queria alguém com fluência em inglês para cantar “You have a home”, parceria com Jonas Myrin. “Convidei Alma Thomas, norte-americana que tem uma voz belíssima. Estou muito feliz com a presença de tantas cantoras incríveis”, comemora.

No YouTube, Mu registrou apenas a gravação da italiana Celeste Caramanna. O vídeo já está à disposição. Em março, a gravadora Rocinante vai lançar “O mundo é meu jardim” em vinil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“O MUNDO É MEU JARDIM”



• Álbum de Mu Carvalho

• Nove faixas

• Disponível nas plataformas digitais