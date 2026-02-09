Cristovão Bastos chega aos 80 anos e lança álbum com Rogério Caetano
Formação com piano e violão 7 cordas de aço, apresentada pela dupla, é inédita. Disco gravado ao vivo tem 12 faixas, do samba à valsa
Compositor, pianista e arranjador, Cristovão Bastos completará 80 anos em 3 de dezembro, mas a festa já começou. Cheio de planos para celebrar a data, ele acaba de lançar álbum em parceria com o violonista e compositor goiano Rogério Caetano.
Com 12 faixas autorais da dupla, “Cristovão Bastos e Rogério Caetano ao vivo” (Biscoito Fino) traz também parcerias do aniversariante com Paulinho da Viola, Maurício Carrilho e Paulo César Pinheiro.
O disco foi gravado no Teatro Paiol, em Curitiba (PR), durante show de piano e violão realizado em 2024. “A versão ao vivo do nosso encontro captura conversas de dois amigos, que fluem com ou sem instrumentos”, afirma Bastos.
Durante dois anos, Cristovão e Rogério se apresentaram em muitos lugares. “Temos uma sintonia muito boa”, conta o pianista. “Espero que o público aprecie esses momentos de nossas viagens.”
O disco não foi planejado para a comemoração dos 80 anos, pois foi gravado em 2024. “Como está saindo agora, entra também nas festividades. Estou planejando muitas coisas para celebrar a data, mas ainda não tenho clareza do que poderia fazer”, diz Cristovão Bastos.
Nessas oito décadas de vida, o pianista e arranjador se tornou um dos músicos mais requisitados da MPB. Trabalhou com Chico Buarque, Paulinho da Viola, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Elton Medeiros e Abel Silva. Criou arranjos para Nana Caymmi, Edu Lobo, Elza Soares, Miúcha e Gal Costa.
Cristovão garante que chegar aos 80 não muda nada para ele, pois continua trabalhando do mesmo jeito. “Espero que quando fizer 100 anos, as coisas continuem assim”, brinca.
“Só quero trabalhar com a cabeça boa, pois para tocar está muito bom, até melhor do que antes, pois não paro de estudar. Tenho muito trabalho pela frente. Estou compondo muitas canções e também temas instrumentais”, revela.
O violonista Rogério Caetano comemora a parceria. “Quando gravamos o álbum, já estávamos com o repertório bem maduro, tocando juntos na estrada há um bom tempo. Então, o disco é o resultado dessa conexão já bastante madura”, comenta.
O primeiro álbum deles, “Cristóvão Bastos e Rogério Caetano”, foi indicado ao Grammy Latino em 2021. Ao se referir aos 80 anos do amigo, o violonista é só elogios. “Cristovão é maravilhoso, especial, competente, humilde, gente boa demais. Este nosso disco de música instrumental brasileira tem criatividade e gêneros variados: samba, forró, choro, polca, valsa. Também tem muita improvisação, um bate-bola dos dois. Ficou muito legal.”
Rogério destaca que a formação piano e violão 7 cordas de aço é inédita na história fonográfica da música brasileira. “Todos os outros duos são com violão de cordas de nylon. Como o piano tem cordas de aço, fica uma sonoridade potente, vigorosa e original. A marca registrada do nosso duo é a originalidade e a sonoridade”, conclui.
FAIXA A FAIXA
“Milena”
De Rogério Caetano
“Acreditei nos beijos dela”
De Cristovão Bastos e Paulinho da Viola
“Um chorinho em Cochabamba”
De Eduardo Neves e Rogério Caetano
“Choro saudoso”
De Cristovão Bastos e Paulo César Pinheiro
“Obrigado, Rapha”
De Rogério Caetano
“Sem palavras”
De Cristovão Bastos
“Choro pro Waldir”
De Cristovão Bastos e Paulinho da Viola
“Criançada reunida”
De Rogério Caetano
“Polca do Jequitibá”
De Cristovão Bastos e Maurício Carrilho
“Forró das palmas”
De Rogério Caetano
“Três Marias”
De Rogério Caetano
“O galo fugiu”
De Cristovão Bastos
“CRISTOVÃO BASTOS E ROGÉRIO CAETANO AO VIVO”
• Álbum de Cristovão Bastos e Rogério Caetano
• 12 faixas
• Biscoito Fino
• Disponível nas plataformas digitais