Diretor de 'Uma batalha após a outra' vence o DGA Awards
Premiação é importante termômetro para o Oscar. Diretor de 'O agente secreto', Kleber Mendonça Filho, não estava na disputa
O diretor de "Uma batalha após a outra", Paul Thomas Anderson, venceu nesse sábado (7/2) o DGA Awards, o prêmio do sindicato dos diretores dos Estados Unidos, de Melhor Direção em Longa-Metragem. A premiação é um importante termômetro para o Oscar, marcado para 15 de março de 2026.
Anderson concorreu com Ryan Coogler ("Pecadores"), Chloé Zhao ("Hamnet"), Guillermo del Toro ("Frankenstein") e Josh Safdie ("Marty supreme"). O diretor de "O agente secreto", Kleber Mendonça Filho, não estava na disputa. "É uma honra, presidente Nolan", disse Anderson ao presidente da DGA, o cineasta Christopher Nolan, seguido de risos da plateia.
O diretor de "Uma batalha após a outra" também usou o discurso para homenagear seu amigo próximo, Adam Somner, que atuou como produtor e primeiro assistente de direção do longa. Sommer morreu em 2024 devido a um câncer de tireoide.
"Obviamente, estamos aqui, menos um", disse Anderson. "Ele nos fazia sentir seguros. Pensem nesse trabalho que fazemos, o quão perigoso ele pode ser, muito perigoso mesmo. Conseguir terminar um filme sem que ninguém se machuque, em segurança, tendo uma experiência incrível, é graças a um ótimo assistente de direção, e ele era o melhor.
Indicações
Essa foi a terceira indicação de Anderson ao DGA Awards. Seu nome já esteve entre os indicados em 2021, por "Licorice pizza", e em 2007, por "Sangue negro".
A premiação do DGA é um forte termômetro para o Oscar. Desde a primeira cerimônia, em 1948, o vencedor de Melhor Direção em Longa-metragem previu o laureado do Oscar de melhor diretor em todas as ocasições, exceto oito. Na última edição, quem levou esses prêmios para casa foi Sean Bake, por "Anora".
O longa "Uma batalha após a outra" foi o maior vencedor do Globo de Ouro, com quatro troféus –Melhor Filme de Comédia ou Musical, Roteiro, Direção e o de Melhor Atriz Coadjuvante para Teyana Taylor.
O longa também foi destaque no Critics Choice Awards, onde saiu vencedor do principal prêmio da noite, o de Melhor Filme, além de Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado.
Veja, abaixo, a lista completa de premiados:
MELHOR DIREÇÃO
Paul Thomas Anderson ("Uma batalha após a outra")
Ryan Coogler ("Pecadores")
Chloé Zhao ("Hamnet: A vida antes de Hamlet")
Josh Safdie ("Marty supreme")
Guillermo del Toro ("Frankenstein")
MELHOR DIREÇÃO ESTREANTE
Hasan Hadi ("The president's cake")
Harry Lighton ("Pillion")
Alex Russell ("Lurger")
Charlie Polinger ("The plague")
Eva Victor ("Sorry, baby")
MELHOR DIREÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
Mstyslav Chernov ("A 2000 metros de Andriivka")
Laura Poitras e Mark Obnhaus ("Seymour Hersh: Em busca da verdade")
Geeta Gandbhir ("A vizinha perfeita")
Elizabeth Lo ("Mistress dispeller")
Sara Khaki e Mohammadreza Eyni ("Rompendo rochas")
MELHOR DIREÇÃO DE SÉRIE DE DRAMA
Liza Johnson, por "A diplomata", episódio "Amangansett" (Netflix)
Amanda Marsalis, por "The Pitt", episódio "6:00 PM" (HBO Max)
Janus Metz, por "Andor", episódio "Who are you?" (Disney+)
Ben Stiller, por "Ruptura", episódio "Cold Harbor" (Apple TV)
John Wells, por "The Pitt", episódio "7:00 AM" (HBO Max)
MELHOR DIREÇÃO DE SÉRIE DE COMÉDIA
Lucia Aniello, por "Hacks", episódio "A slippery slope" (HBO Max)
Janicza Bravo, por "O urso", episódio "Worms" (Disney+)
Seth Rogen e Evan Goldberg, por "O estúdio", episódio "The oner" (Apple TV)
Christopher Storer, por "O urso", episódio "Bears" (Disney+)
Mike White, por "The white lotus", episódio "Denials" (HBO Max)
MELHOR DIREÇÃO DE MINISSÉRIE E ANTOLOGIA
Jason Bateman, por "Black rabbit", episódio "The black rabbits" (Netflix)
Antonio Campos, por "O Monstro em Mim", episódio "Sick puppy" (Netflix)
Lesli Linka Glatter, por "Zero day", episódio 6 (Netflix)
Shannon Murphy, por "Morrendo por sexo", episódio "It's not that serious" (Disney+)
Ally Pankiw, por "Black mirror", episódio "Common people" (Netflix)
MELHOR DIREÇÃO DE FILME PARA TELEVISÃO
Jesse Armstrong, por "Mountainhead" (HBO Max)
Stephen Chbosky, por "Nonnas" (Netflix)
Scott Derrickson, por "Entre montanhas" (Apple TV)
Michael Morris, por "Bridget Jones: Louca pelo garoto"
Kyle Newacheck, por "Um maluco no golfe 2" (Netflix)
MELHOR DIREÇÃO DE SÉRIE DOCUMENTAL
Marshall Curry, por "SNL50: Beyond saturday night", episódio "Written By: A week inside the SNL writers room"
Susan Lacy e Jessica Levin, por "Billy Joel: And so it goes", episódio "Parte dois"
Rebecca Miller, por "Mr. Scorsese", episódio "All this filmming isn't healthy" (Apple TV)
Alexandria Stapleton, por "Sean Combs: O acerto de contas", episódio "Official girl"
Matt Wolf, por "Pee-wee Herman - Por trás do personagem", episódio "Parte um"
MELHOR DIREÇÃO DE REALITY SHOW E QUIZ & GAME
Lucinda M. Margolis, por "Jeopardy!", episódio "Ep. 9341"
Adam Sandler, por "The price is right", episódio "10.000 Episode"
Mike Sweeney, por "Conan O'Brien must go", episódio "Austria" (HBO Max)
MELHOR DIREÇÃO DE PROGRAMA DE VARIEDADE
Yvonne De Mare, por "The late show with Stephen Colbert", episódio "Julia Roberts, Sam Smith"
Andy Fisher, por "Jimmy Kimmel Live!", episódio "Stephen Colbert; Kumail Nanjiani; Reneé Rapp"
Beth McCarthy-Miller, por "SNL50: The homecoming concert"
Liz Patrick, por "SNL50: The anniversary special"
Paul Pennolino, por "Last week tonight with John Oliver", episódio "Public media"
MELHOR DIREÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA
Matthew Gangl, por Série Mundial de 2025 – Jogo 7
Steve Milton, por Torneio Masters de 2025
Rich Russo, por Super Bowl LIX
COMERCIAIS
Kim Gehrig, por "Você não pode vencer. Então vença.", da Nike, e "Eu não sou notável" , da Apple
Miles Jay, por "Dish", "Pull up" e "Trip" do ChatGPT e "Home for the holidays" e "Secret santa" do Meta
Spike Jonze, por "Algum dia" da Apple
Andreas Nilsson, por "Conquer the first school poo" da Andrex; "Garrett" e "Big flex" da Apple; e "Trunk trucker" da Virgin Media
