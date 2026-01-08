Lista do sindicato dos diretores deixa Kleber Mendonça Filho de fora
Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro e Chloé Zhao estão entre os nomes que disputam o prêmio do sindicato dos diretores americanos
O Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos, conhecido em inglês como Directors Guild of America (DGA), anunciou nesta quinta-feira (8/1) a lista de cineastas indicados à sua premiação anual.
As categorias de televisão haviam sido divulgadas na última quarta-feira (7/1). Entre os destaques, "The pitt" e "O urso" receberam, cada uma, duas indicações, nas categorias de Melhor Direção de Série Dramática e Melhor Direção de Série de Comédia, respectivamente.
O brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor de "O agente secreto", ficou de fora da lista de indicados ao prêmio. Os indicados a Diretor do Ano, são Paul Thomas Anderson ("Uma batalha após a outra"), Ryan Coogler ("Pecadores"), Guillermo del Toro ("Frankenstein"), Josh Safdie ("Marty Supreme") e Chloé Zhao ("Hamnet").
Na categoria de Melhor Estreia na Direção de Filme, concorrem Hasan Hadi ("The president’s cake"), Harry Lighton ("Pillion"), Charlie Polinger ("The plague"), Alex Russell ("Lurker") e Eva Victor ("Sorry, Baby").
Na área de documentários, aparecem Laura Poitras e Mark Obenhaus ("Seymour Hersh: em busca da verdade"), Geeta Gandbhir ("A vizinha perfeita"), Elizabeth Lo ("Mistress dispeller") e a dupla Sara Khaki e Mohammadreza Eyni ("Rompendo rochas").
Criado em 1949, o DGA costuma antecipar o resultado do Oscar de Melhor Direção em longa-metragem. Ao longo da história, apenas oito vencedores do sindicato não repetiram a vitória na maior premiação do cinema. No ano passado, por exemplo, Sean Baker ("Anora") venceu o DGA Awards e também levou o Oscar de Melhor Direção.
A cerimônia do DGA Awards acontece em 7 de fevereiro, no The Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills. Já o Oscar está marcado para o dia 15 de março.
Lista de indicados ao DGA Awards
Melhor Direção de Filme
Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler - Pecadores
Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Josh Safdie - Marty Supreme
Guillermo del Toro - Frankenstein
Melhor Estreia em Direção de Filme
Hasan Hadi - O bolo do presidente
Harry Lighton - Pillion
Alex Russell - Lurger
Charlie Polinger - The Plague
Eva Victor - Sorry, Baby
Melhor Direção de Filme para Televisão
Jesse Armstrong – Mountainhead
Stephen Chbosky – Nonnas
Scott Derrickson – Entre Montanhas
Michael Morris – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
Kyle Newacheck – Um Maluco no Golfe 2
Melhor Direção de Documentário
Mstyslav Chernov – A 2000 Metros de Andriivka
Laura Poitras e Mark Obenhaus – Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
Geeta Gandbhir – A Vizinha Perfeita
Elizabeth Lo – Mistress Dispeller
Sara Khaki e Mohammadreza Eyni – Rompendo Rochas
Melhor Direção de Série de Drama
Liza Johnson – A Diplomata, episódio “Amangansett”
Amanda Marsalis – The Pitt, episódio “6:00 PM”
Janus Metz – Andor, episódio “Who Are You?”
Ben Stiller – Ruptura, episódio “Cold Harbor”
John Wells – The Pitt, episódio “7:00 AM”
Melhor Direção de Série de Comédia
Lucia Aniello – Hacks, episódio “A Slippery Slope”
Janicza Bravo – O Urso, episódio “Worms”
Seth Rogen e Evan Goldberg – O Estúdio, episódio “The Oner”
Christopher Storer – O Urso, episódio “Bears”
Mike White – The White Lotus, episódio “Denials”
Melhor Direção de Minissérie
Jason Bateman – Black Rabbit, episódio “The Black Rabbits”
Antonio Campos – O Monstro em Mim, episódio “Sick Puppy”
Lesli Linka Glatter – Zero Day, episódio 6
Shannon Murphy – Morrendo por Sexo, episódio “It's Not That Serious”
Ally Pankiw – Black Mirror, episódio “Common People”