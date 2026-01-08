Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Lista do sindicato dos diretores deixa Kleber Mendonça Filho de fora

Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro e Chloé Zhao estão entre os nomes que disputam o prêmio do sindicato dos diretores americanos

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
08/01/2026 15:49 - atualizado em 08/01/2026 17:12

compartilhe

SIGA
x
‘O Agente Secreto’ conquista prêmios e se prepara para o Globo de Ouro
Kleber Mendonça Filho durante as filmagens de "O agente secreto"; diretor brasileiro ficou fora da lista de indicados ao DGA Awards crédito: Reprodução / Victor Jucá

O Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos, conhecido em inglês como Directors Guild of America (DGA), anunciou nesta quinta-feira (8/1) a lista de cineastas indicados à sua premiação anual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As categorias de televisão haviam sido divulgadas na última quarta-feira (7/1). Entre os destaques, "The pitt" e "O urso" receberam, cada uma, duas indicações, nas categorias de Melhor Direção de Série Dramática e Melhor Direção de Série de Comédia, respectivamente.

O brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor de "O agente secreto", ficou de fora da lista de indicados ao prêmio. Os indicados a Diretor do Ano, são Paul Thomas Anderson ("Uma batalha após a outra"), Ryan Coogler ("Pecadores"), Guillermo del Toro ("Frankenstein"), Josh Safdie ("Marty Supreme") e Chloé Zhao ("Hamnet").

Na categoria de Melhor Estreia na Direção de Filme, concorrem Hasan Hadi ("The president’s cake"), Harry Lighton ("Pillion"), Charlie Polinger ("The plague"), Alex Russell ("Lurker") e Eva Victor ("Sorry, Baby").

Leia Mais

Na área de documentários, aparecem Laura Poitras e Mark Obenhaus ("Seymour Hersh: em busca da verdade"), Geeta Gandbhir ("A vizinha perfeita"), Elizabeth Lo ("Mistress dispeller") e a dupla Sara Khaki e Mohammadreza Eyni ("Rompendo rochas").

Criado em 1949, o DGA costuma antecipar o resultado do Oscar de Melhor Direção em longa-metragem. Ao longo da história, apenas oito vencedores do sindicato não repetiram a vitória na maior premiação do cinema. No ano passado, por exemplo, Sean Baker ("Anora") venceu o DGA Awards e também levou o Oscar de Melhor Direção.

A cerimônia do DGA Awards acontece em 7 de fevereiro, no The Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills. Já o Oscar está marcado para o dia 15 de março.

Lista de indicados ao DGA Awards

Lista de indicados ao DGA Awards

Melhor Direção de Filme
Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Ryan Coogler - Pecadores

Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Josh Safdie - Marty Supreme

Guillermo del Toro - Frankenstein

Melhor Estreia em Direção de Filme
Hasan Hadi - O bolo do presidente 

Harry Lighton - Pillion

Alex Russell - Lurger

Charlie Polinger - The Plague

Eva Victor - Sorry, Baby

Melhor Direção de Filme para Televisão
Jesse Armstrong – Mountainhead
Stephen Chbosky – Nonnas
Scott Derrickson – Entre Montanhas
Michael Morris – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
Kyle Newacheck – Um Maluco no Golfe 2

Melhor Direção de Documentário
Mstyslav Chernov – A 2000 Metros de Andriivka
Laura Poitras e Mark Obenhaus – Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
Geeta Gandbhir – A Vizinha Perfeita
Elizabeth Lo – Mistress Dispeller
Sara Khaki e Mohammadreza Eyni – Rompendo Rochas

Melhor Direção de Série de Drama
Liza Johnson – A Diplomata, episódio “Amangansett”
Amanda Marsalis – The Pitt, episódio “6:00 PM”
Janus Metz – Andor, episódio “Who Are You?”
Ben Stiller – Ruptura, episódio “Cold Harbor”
John Wells – The Pitt, episódio “7:00 AM”

Melhor Direção de Série de Comédia
Lucia Aniello – Hacks, episódio “A Slippery Slope”
Janicza Bravo – O Urso, episódio “Worms”
Seth Rogen e Evan Goldberg – O Estúdio, episódio “The Oner”
Christopher Storer – O Urso, episódio “Bears”
Mike White – The White Lotus, episódio “Denials”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Melhor Direção de Minissérie
Jason Bateman – Black Rabbit, episódio “The Black Rabbits”
Antonio Campos – O Monstro em Mim, episódio “Sick Puppy”
Lesli Linka Glatter – Zero Day, episódio 6
Shannon Murphy – Morrendo por Sexo, episódio “It's Not That Serious”
Ally Pankiw – Black Mirror, episódio “Common People”

Tópicos relacionados:

brasil cinema kleber-mendonca-filho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay